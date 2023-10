WhatsApp travaille sur la prise en charge des Passkeys sur iOS

Après Apple, Google et autre Amazon, Meta prévoit d'ajouter la prise en charge des passkeys à son application WhatsApp sur iPhone, selon le code découvert par le chercheur @aaronp613 dans la dernière version bêta de l'application.

Pourquoi PassKeys sur WhatsApp

La prise en charge des passkeys permettrait aux utilisateurs d'iPhone de se connecter à WhatsApp avec Face ID, Touch ID ou le code de l'appareil, sans recours à un mot de passe ou à un code reçu par SMS. Les passkeys sont stockés dans le trousseau iCloud, bien évidemment chiffrés. Pour utiliser les passkeys sur l'iPhone, l'appareil doit être mis à jour avec iOS 16 ou une version ultérieure.

Pour mémoire, Apple expliquait l'an dernier que les passkeys sont plus sûrs que les mots de passe, car ils sont générés de manière unique pour chaque compte par votre propre appareil, et sont moins vulnérables au phishing. Et elles fonctionnent sur les vos appareils connectés au même identifiant Apple".



On ne sait pas exactement quand WhatsApp prévoit de mettre cette fonctionnalité à la disposition du public, mais l'entreprise a commencé à déployer la prise en charge des passkeys pour Android au début du mois.



De plus en plus d'applications utilisent les passkeys, les dernières en date étant Amazon et 1Password.

