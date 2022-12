WhatsApp déploie la prise en charge des avatars de Meta

Les avatars 3D arrivent officiellement sur WhatsApp. Les personnages personnalisables et expressifs, qui sont déjà disponibles sur Facebook et Instagram, peuvent désormais être utilisés comme photo de profil sur le service de messagerie ou envoyés sous la forme de l'un des 36 autocollants personnalisés. Voilà qui réplique aux Memoji d'Apple.

Le processus de personnalisation des avatars virtuels caricaturaux est évidemment similaire aux Memoji d'Apple, sauf que ceux de WhatsApp comprennent également des corps pour personnaliser des tenues supplémentaires, ce qui les fait ressembler à ce à quoi les utilisateurs pourraient un jour ressembler dans la vision de Mark Zuckerberg du futur métaverse.

En plus d'être amusants, les avatars vont, selon Meta, renforcer la confidentialité et la personnalisation. Voici ce qu'on lire dans un billet de blog :

Votre avatar est une version numérique de vous-même que vous pouvez créer en choisissant parmi des milliards de combinaisons de coupes de cheveux, de traits du visage et de tenues. Vous pouvez désormais utiliser votre avatar en tant que photo de profil WhatsApp ou choisir parmi l'un de nos 36 stickers avatar personnalisés qui représentent différentes émotions et actions.



Dites à vos proches ce que vous ressentez de façon rapide et amusante en leur envoyant un avatar. C'est également un excellent moyen de vous représenter sans utiliser votre photo.