WhatsApp déploie la fonctionnalité "Statut vocal" et le PiP

WhatsApp fait partie des applications de messageries instantanées qui ne cessent d'évoluer en proposant un meilleur confort ainsi que des nouveautés de manières régulières. Depuis un certain temps, WhatsApp fournit un onglet "Statut", ce qui permet de délivrer une photo, une vidéo ou une note à tous ses contacts WhatsApp sans avoir besoin d'ouvrir une nouvelle conversation ou de faire un groupe. Cette fonctionnalité progresse, on vous explique tout !

Le statut vocal est en cours de déploiement

Il y a de la nouveauté sur WhatsApp ! La célèbre application de Meta apporte une nouveauté pour le moins sympathique : les statuts vocaux. Grâce aux versions de l'app 23.5.75 et 23.5.77, les utilisateurs peuvent désormais transcrire en vocal une note au lieu de l'écrire.

Le principe est simple. Vous ouvrez l'application WhatsApp sur votre iPhone, vous allez dans "Statut" puis vous verrez un crayon à côté d'une icône d'appareil photo.

Découvrez le statut vocal : vous pouvez désormais enregistrer une note vocale et la partager en tant que statut.



Il vous suffit d'appuyer sur le crayon puis de rester votre doigt maintenu sur le bouton microphone en bas à droite. Le procédé est le même que sur l'application Messages d'Apple, tant que vous restez maintenu, l'enregistrement a lieu jusqu'au relâchement de la pression.

Une fois terminé, vous pourrez poster ce vocal dans votre statut WhatsApp afin que celui-ci soit accessible par l'ensemble de vos contacts. Cette fonctionnalité de statut vocal a fait l'objet d'une longue période de bêta, WhatsApp voulait s'assurer que cette nouveauté soit pertinente pour la communauté et qu'elle fonctionne à la perfection dès son déploiement. Visiblement, le test a été concluant !

Le PiP

L'autre nouveauté majeure qui se fait attendre, c'est la fonctionnalité Picture in Picture pour les vidéos que vous recevez dans les conversations duo ou en groupe. Il sera bientôt possible de lancer la lecture d'une vidéo et de quitter l'application pour faire autre chose tout en conservant la lecture de la vidéo dans un encart dédié.

Grâce à prise en charge de la fonction picture in picture (PiP) d'iOS, vous pouvez désormais effectuer plusieurs tâches à la fois lors d'un appel WhatsApp sans mettre en pause votre vidéo.

Les deux nouveautés avaient été annoncées il y a quelques mois (Statut Vocal et PiP).

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger