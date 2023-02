WhatsApp annonce du nouveau pour le statut des utilisateurs

WhatsApp a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités pour les mises à jour de statut, qui permettent aux utilisateurs de partager des mises à jour éphémères avec leurs amis et leurs contacts proches sur la plus populaire des messageries chiffrées. On n’arrête plus l’app détendue par Meta.

WhatsApp améliore la gestion du statut

Premier changement, le sélecteur d'audience privée devient, qui permet aux utilisateurs de choisir qui voit leurs mises à jour de statut, devient intelligent. Ce n'est pas techniquement nouveau, puisque les utilisateurs peuvent déjà contrôler qui voit leurs mises à jour de statut lorsqu'ils les partagent, mais cette mise en œuvre offre une expérience plus personnalisée. La sélection d'audience la plus récente est enregistrée et utilisée comme valeur par défaut pour la prochaine mise à jour de statut.

Ensuite, la plus intéressante nouveauté : le statut vocal. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent partager des notes vocales d'une durée maximale de 30 secondes via leur statut. WhatsApp la décrit comme offrant un moyen d'envoyer des mises à jour plus personnelles, surtout pour les utilisateurs qui aiment les vocaux:



Autre évolution, la possibilité de réagir aux mises à jour de statut de ses amis et contacts proches en faisant glisser le curseur vers le haut et en appuyant sur l'un des huit émojis suivants : yeux en forme de cœur, visage avec des larmes de joie, visage avec la bouche ouverte, visage qui pleure, mains croisées, mains qui applaudissent, fête et cent points. WhatsApp affirme qu'il s'agit de la fonctionnalité la plus demandée par les utilisateurs.



Ce n’est pas fini. Les nouveaux anneaux de profil de statut permettent de voir plus facilement les mises à jour de statut dans les listes de chat, les listes de participants aux groupes et les informations de contact, grâce à un cercle autour de la photo de profil d'un utilisateur lorsqu'il partage une mise à jour de statut.

Enfin, les nouveaux aperçus de lien sur le statut permet aux contacts d'avoir une meilleure idée du contenu du lien avant de cliquer.



WhatsApp indique que ces mises à jour ont commencé à être déployées pour tous les utilisateurs dans le monde et seront disponibles pour tout le monde dans les semaines à venir.



Vous les avez déjà ?

