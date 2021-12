WhatsApp : les contacts inconnus ne verront plus votre statut en ligne

Selon les dernières informations, WhatsApp vient enfin de régler le problème du statut de connexion de votre profil qui jusqu'à présent est visible par tout le monde, même par les inconnus. Dorénavant, seuls vos contacts et ceux avec qui vous discutez auront accès à cette info.

Une décision logique et tardive

C'est une fonction qui paraît évidente et pourtant, elle commence seulement à se déployer fin 2021. Comme vous le savez, depuis toujours sur WhatsApp, il est possible de voir votre statut de connexion ainsi que celui des autres. L'heure précise de la dernière connexion est même visible. Une information de base confidentielle et qui en plus n'est pas désactivable, même si certaines méthodes existent pour la cacher plus ou moins.



Si WhatsApp n'est toujours pas décidé à proposer l'option pour désactiver le statut de connexion, la société a tout de même pris en compte le fait que ce n'était pas du tout respectueux de votre vie privée vis-à-vis des contacts inconnus.



Ainsi, comme le souligne Wabetainfo, plusieurs utilisateurs ont remarqué qu'ils n'avaient plus accès à cette donnée lorsqu'il s'agissait d'un contact qui ne fait pas partie du carnet d'adresse ou avec lequel ils n'ont jamais discuté sur la plateforme. Après une demande auprès du service client, il s'agirait bien d'une nouvelle mesure de confidentialité mise en place par la société.



Une bonne nouvelle pour les utilisateurs car elle permettra de les protéger de certaines pratiques douteuses de personnes malveillantes et dans une moindre mesure, de leur donner une confidentialité légitime auprès des contacts inconnus. Comme expliqué plus haut, la possibilité de simplement désactiver le statut de connexion aux yeux de tous reste l'attente majeure des utilisateurs.