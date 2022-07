Twitter déploie une fonctionnalité pour enlever la mention de votre @

C'est un problème que connaissent tous les fidèles de Twitter qui ont l'habitude d'utiliser régulièrement le réseau social. Il peut vous arriver parfois de répondre à un tweet puis d'entrer dans une conversation entre 2 ou 3 tweetos sans le vouloir. La difficulté qui va suivre, c'est que vous allez être mentionné un nombre incalculable de fois et donc vous allez être spammé de notifications. Twitter apporte enfin une solution !

Lundi, Twitter a dévoilé sa toute nouvelle fonctionnalité, la fonction "quitter la conversation". Vous pouvez "prendre le contrôle de vos mentions et quitter une discussion" à laquelle vous ne voulez plus participer. La bonne nouvelle derrière cette annonce, c'est que Twitter pour iOS, comme la version web, sont tous en mesure de mettre à disposition cette fonctionnalité.



Pour parvenir à cette nouveauté, il vous suffira d'appuyer sur le menu à trois points qui se trouve sur le tweet en question. À ce stade, vous aurez la possibilité de demander au système automatisé à ne plus être mentionné.

Twitter décrit ce qui se passe lorsque vous choisissez de quitter une discussion, voici les 3 axes qui se déclencheront systématiquement :

Ce changement vous apportera à la fois une tranquillité, mais il peut aussi vous permettre de stopper un harcèlement que pourraient vous faire subir un ou plusieurs utilisateurs.

La fonction "quitter la conversation" est déployée depuis quelques heures pour tous les utilisateurs de Twitter sur tous les appareils où Twitter est accessible dans une application ou un site officiel.

Sometimes you want to see yourself out.



Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX