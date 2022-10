Twitter déploie des vidéos verticales plein écran à la TikTok sur iOS

Et maintenant Twitter. Après Instagram et Facebook, le réseau social à l’oiseau bleu s’inspire de TikTok.



En 2022, il est impossible de passer à côté des vidéos verticales, un format popularisé par TikTok et qui est pourtant si évident sur téléphone.



L'entreprise créée par Jack Dorsey a annoncé cette semaine qu'elle proposait désormais des vidéos verticales en plein écran aux utilisateurs d'iOS, en tout cas à ces utilisateurs anglophones pour commencer.

Twitter s’inspire de TikTok

Comme l'a annoncé le réseau social sur son blog, la nouvelle expérience vise à rendre les vidéos plus immersives et plus faciles à découvrir.



L'application Twitter disposera d'une nouvelle section vidéo dans l'onglet « Explorer » où les utilisateurs pourront regarder des vidéos suggérées en fonction des tendances et du contenu précédemment consommé.

Les premières captures d'écran partagées par Twitter ne trompent pas, la nouvelle fonctionnalité ne dépaysera pas les fans de TikTok. Une fois que vous ouvrez une vidéo, elle sera lue verticalement en plein écran. On pourra ensuite passer à la vidéo suivante en faisant simplement glisser l'écran vers le haut.

Grâce à notre nouveau carrousel de vidéos, vous pouvez désormais trouver facilement d'autres vidéos que vous aimez aux côtés des Tweets et des Tendances qui pourraient vous intéresser. Il suffit d'ouvrir l'onglet "Explorer" pour découvrir certaines des vidéos les plus populaires partagées sur Twitter.

Mais d’où sortent ces vidéos ? Il s’agit tout simplement de contenus associés à un tweet, et les utilisateurs pourront également toucher l'écran pour voir le contenu de ce tweet avec un accès rapide aux boutons pour répondre, retweeter, aimer et partager. D'après Twitter, les vidéos sont devenues une "partie importante de la conversation publique" avec "des milliards de vues chaque année".



Finalement, tout cela n’est pas surprenant. Après le succès phénoménal de TikTok, les plateformes historiques ont toutes tenté de garder la main en reprenant ce qui fait la force de ce dernier, à savoir l’enchaînement infini et ultra facile des vidéos. Et on peut dire que certains utilisateurs ont été quelque peu dérouté avec les Reels d’Instagram par exemple.



Et vous, vous en pensez quoi de cette façon de visionner des vidéos ?

Télécharger l'app gratuite Twitter