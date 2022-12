TikTok teste les vidéos horizontales en plein écran

L'année dernière, TikTok a déclaré avoir atteint un milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier, un pari ambitieux mais à la hauteur de sa popularité. Cela a conduit la société détenue par ByteDance à tester et à introduire de nouvelles fonctionnalités, y compris celles qui la mettent en concurrence directe avec YouTube. C'est le cas de sa dernière expérience qui permet à certains utilisateurs du monde entier d'accéder à un mode plein écran horizontal pour les vidéos qu'ils regardent sur leur téléphone.

La société a confirmé à TechCrunch que les utilisateurs choisis pour participer à ce test verront un bouton sur les vidéos carrées ou rectangulaires dans leur flux. S'ils tapent sur ce bouton, la vidéo s'étendra horizontalement pour occuper tout l'écran. Initialement, TikTok est devenu célèbre pour son flux de courtes vidéos verticales, et les créateurs doivent toujours mettre un message "tournez votre téléphone" au début des leurs s'ils ont filmé en mode paysage. Si la société lance cette fonctionnalité, ils n'auront plus à le faire, et d'autres créateurs pourraient être plus enclins à rejoindre la plateforme pour proposer leurs films au format plus standard. Bien entendu, le lancement à grande échelle de cette fonctionnalité dépendra de la réaction des testeurs.

Il ne s'agit que de la dernière mesure prise par la société pour tenter de capter des publics qui pourraient préférer le format de YouTube. Au début de l'année, par exemple, TikTok a porté la durée maximale de ses vidéos de trois à dix minutes. Cela dit, TikTok est déjà en partie devant YouTube, un précédent rapport indiquant que les enfants et les adolescents passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube depuis le milieu de l'année 2020.

