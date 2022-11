Youtube annonce 80 millions d'abonnés Premium et Music

En septembre 2022, YouTube a dépassé les 80 millions d'abonnés Music et Premium dans le monde, y compris ceux qui sont en procès. Il s'agit d'une augmentation de 30 millions de membres par rapport aux 50 millions annoncés l'année dernière, et d'une étape importante pour la branche musicale et vidéo de Google qui court toujours derrière Spotify et Apple Music.

YouTube Music atteint les 100 millions de chansons

Le communiqué de Google est clair : "le double moteur de revenus de YouTube - les abonnements et les publicités - est un vrai succès". La firme rappelle qu'elle a contribué à hauteur de de 6 milliards de dollars à l'industrie de la musique depuis ses débuts, dont 30 % proviennent du contenu généré par les utilisateurs.

Cette fois, le cap des 80 millions d'abonnés a été franchi, en plaçant les fans au premier plan. Mais comment YouTube a-t-il attiré 30 millions de personnes en un an ?

YouTube Premium est l'ensemble de YouTube et YouTube Music, sans publicité et disponible en arrière-plan ou hors ligne, sur mobile ou téléviseur. Et pour le rendre plus attractif, Google l'a amélioré avec des fonctionnalités telles que les afterparties, qui offrent un accès exclusif à des contenus diffusés en direct ainsi qu'un accès à des remises sur les derniers matériels et services de Google.



De plus, depuis le lancement de YouTube Music et de YouTube Premium, le service a établi des partenariats avec des entreprises comme Samsung, des opérateurs comme SoftBank (Japon), Vodafone (Europe) et LG U+ (Corée), et des services Google comme Google One.



Pour conserver ses utilisateurs sur la plateforme, Youtube les incite à télécharger des vidéos ou à entamer de longues sessions d'écoute sur l'application YouTube Music, qui abrite plus de 100 millions de chansons officielles, ainsi qu'un vaste catalogue de performances live, de remixes et de morceaux inédits. Premium permet aux fans de profiter encore plus facilement de tous les formats musicaux : vidéos musicales de longue durée, vidéos de courte durée, livestreams, podcasts, etc.

Enfin, sachez que des milliards de fans de musique viennent sur YouTube chaque mois, il y a donc un fort potentiel pour Google qui rêve de convertir tout ce beau monde en abonnés payants. Pour information, Spotify compte 188 millions d'abonnés.

Télécharger l'app gratuite YouTube Music