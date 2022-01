YouTube Premium et YouTube Music proposent un abonnement annuel, voici les prix !

Il y a 3 heures

Musique / Applications iPhone

Julien Russo

1



Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir souscrit à l'offre YouTube Premium, un abonnement à renouvellement mensuel qui permet de supprimer les publicités sur YouTube, de lire les vidéos en arrière-plan/hors ligne ou encore de profiter d'un accès à YouTube Music. Cependant, un abonnement supplémentaire à payer tous les mois n'est pas toujours le bienvenu, surtout quand à côté on a une tonne d'abonnements comme Netflix, Disney+, Canal+, Apple One...

YouTube active le forfait « annuel »

Sans communiqué de presse ni notification ou message sur l'application, YouTube a discrètement modifié les abonnements mis à disposition pour ceux qui veulent une expérience plus poussée sur l’app et la version web de YouTube.

Qu'on se rassure, la filiale de Google n'a provoqué aucune hausse tarifaire, mais propose désormais un abonnement annuel pour les utilisateurs qui souhaitent payer qu'une fois et être tranquille le reste de l'année !



YouTube Premium et YouTube Music annuel sont officiellement disponibles aux États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Russie, Turquie, Allemagne, Thaïlande, Inde et Japon. Malheureusement, YouTube ne propose pas encore cette offre pour ses utilisateurs français et pour de nombreux pays européens qui aurait bien aimé eux aussi profiter d'un paiement annuel au lieu d'un prélèvement mensuel.

Voici la liste des abonnements disponibles pour les pays qui sont cités ci-dessus (YouTube Music) :

YouTube Music Étudiant : 4,99$/mois

: 4,99$/mois YouTube Music Individuel : 9,99$/mois

: 9,99$/mois YouTube Music Famille : 14,99$/mois

: 14,99$/mois YouTube Music Annuel : 89,99$/an

Voici maintenant la listes des abonnements pour YouTube Premium :

YouTube Premium Étudiant : 6,99$/mois

: 6,99$/mois YouTube Premium Individuel : 11,99$/mois

: 11,99$/mois YouTube Premium Famille : 17,99$/mois

: 17,99$/mois YouTube Premium Annuel : 107,99$/an

Que ça soit pour YouTube Music ou YouTube Premium, l'abonnement annuel est présenté comme une alternative au forfait individuel, vous ne pourrez pas faire profiter votre famille ou vos amis puisqu'il n'y a qu'une connexion possible.

En souscrivant à l'abonnement annuel, vous aurez une belle économie. Prenons par exemple le cas de YouTube Premium, vous gagnez 3$/mois soit un total de 36$/an.



Si les abonnements à paiement mensuel se renouvellent automatiquement jusqu'à que l'abonné exprime son refus de continuer, l'abonnement annuel lui s'arrête immédiatement au-delà de la période des 12 mois. Il sera nécessaire que l'utilisateur réponde favorablement aux relances de YouTube pour renouveler pour une nouvelle année. Des mails seront envoyés à plusieurs reprises vers la fin de l'abonnement et une notification sera présente sur la page d'accueil de l'application et du site de YouTube.



Source

Télécharger l'app gratuite YouTube