Apple Music lance son Replay 2024 !

Apple Music lance sa rétrospective annuelle Replay 2024, dévoilant aux abonnés leurs statistiques d'écoute personnalisées pour l'année écoulée. Cette fonctionnalité, qui arrive 24 heures avant le très attendu Spotify Wrapped, propose une expérience enrichie tout en conservant son format particulier.

La rétrospective 2024 est disponible

Contrairement à ses concurrents, Apple Music maintient son choix d'une expérience exclusivement web, accessible via replay.music.apple.com. Cette année, le service introduit un nouveau format Reel inspiré des stories Instagram, permettant aux utilisateurs de parcourir leurs statistiques d'écoute à travers des animations vidéo partageables sur les réseaux sociaux.

La rétrospective 2024 offre une analyse approfondie des habitudes d'écoute : minutes totales d'écoute, nombre d'artistes découverts, genres préférés et statut de "super-fan" pour certains artistes. Une nouvelle fonctionnalité permet également de comparer ses statistiques avec celles de 2023, montrant l'évolution des préférences musicales. On peut notamment voir à quel moment précis on a franchi certains paliers d'écoute au cours de l'année.



Bien que l'expérience principale reste cantonnée au navigateur web, la playlist Replay 2024 regroupant les morceaux les plus écoutés peut être directement ajoutée à la bibliothèque de l'application Apple Music. On vous conseille toutefois de consulter votre Replay depuis l'iPhone car le rendu est bien meilleur que depuis un ordinateur. Cette approche, si elle peut sembler moins intégrée que celle de Spotify, permet néanmoins à Apple de proposer des mises à jour mensuelles de ces statistiques tout au long de l'année.