Apple Music Replay 2023 : voici comment voir votre activité streaming de l'année !

Comme tous ses concurrents, Apple Music propose à ses abonnés une visibilité complète de son activité streaming depuis le début de l'année. C'est l'occasion de voir les artistes que vous avez le plus écoutés, les musiques que vous avez jouées en boucle ou encore les listes de lecture que vous avez écoutées le plus souvent !

L'Apple Music Replay 2023 est disponible

Nous utilisons quotidiennement les services de streaming, c'est devenu pour de nombreuses personnes à travers le monde, un automatisme de lancer l'application et de découvrir de nouvelles playlists ou encore de lancer ses propres playlists avec ses titres préférés. Chaque minute que vous passez à écouter de la musique est minutieusement observée, à la fois pour rémunérer les artistes et les maisons de disques, mais aussi pour vous construire des statistiques qui s'afficheront dans un résumé global en fin d'année.



Apple Music propose sur son site dédié, un accès rapide et détaillé à vos statistiques de streaming, ce qui vous permettra de connaître vos informations d'écoute depuis le 1er janvier 2023 !

Pour 2023, Apple a peaufiné l'expérience Apple Music Replay, en intégrant une palette de couleurs plus sombres et des animations inédites dans le Highlight Reel. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux données via iOS et partager les moments forts directement sur les réseaux sociaux, une nouveauté. Ces changements font suite à la mise à jour de l'année précédente, où Apple avait déjà enrichi Apple Music Replay avec le Highlight Reel et d'autres mises à niveau.