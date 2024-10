Spotify lance son service de livres audio en France

Disponible uniquement en anglais depuis avril 2024, le service de livres audio de Spotify se lance maintenant en Europe et en France. Une annonce officielle faite en direct lors d'un évènement organisé ce jour par Spotify à Paris.

En ce lundi 14 octobre 2024, Spotify annonce le lancement de son service de livres audio en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Une bibliothèque de livres audio qui contient actuellement plus de 15 000 références désormais disponibles en français.



Les utilisateurs Freemium peuvent à présent acheter des livres audio à la carte sur la plateforme. Pour les abonnés Premium, ils bénéficient de 12 heures d'écoutes incluses par mois dans l'abonnement payant. Des heures supplémentaires peuvent être achetées en supplément, moyennant un coût de 9.99 € pour 10 heures supplémentaires.

Sur les 626 millions d'utilisateurs mensuels à travers le monde, 28 % se trouvent en Europe. Il est donc normal que Spotify se lance pleinement sur ce marché après un premier test grandeur nature du marché anglophone. Après la musique et les podcasts, le concurrent direct d'Apple Music espère fidéliser encore un peu plus ses clients en ajoutant une nouvelle manière de se divertir.



Déclaration d'Antoine Monin, Directeur Général de la branche Spotify Europe de l'Ouest :

La portée de Spotify offre une opportunité significative pour élargir le marché des livres audio en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.



Depuis notre lancement en Europe de l’Ouest il y a 16 ans, Spotify est devenu une plateforme incontournable pour la musique, les podcasts et maintenant les livres audio.



Nous sommes fiers de mettre en lumière la riche tradition littéraire de cette région, avec 15 000 titres en français et 15 000 titres en néerlandais rejoignant notre catalogue, renforçant ainsi notre mission d’autonomiser les créateurs audio à travers le monde et de les connecter à des audiences locales et internationales.