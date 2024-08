Plus de 3 ans après l'annonce, Spotify va lancer l'audio sans perte !

Depuis plus d'un an, les utilisateurs d'Apple Music profitent de la qualité Lossless (audio sans perte) ainsi que du Dolby Atmos sans frais supplémentaires sur leur abonnement mensuel. Alors que Spotify a souvent été pointé du doigt comme étant très en retard sur le sujet, le populaire service de streaming va enfin lancer l'audio sans perte pour ses abonnés !

Le lossless arrive sur Spotify et là, c'est vraiment sérieux

Depuis l'annonce initiale de la qualité audio sans perte, les utilisateurs de Spotify ont patiemment attendu l'introduction de cette fonctionnalité promettant une expérience audio sans compromis. Récemment, des fuites d'éléments de l'interface utilisateur ont confirmé que le projet n'avait pas été abandonné. Des captures d'écran en circulation montrent un changement de nom : l'option précédemment nommée HiFi devient "Lossless". Cette modification stratégique pourrait être une tentative de capitaliser sur la familiarité du terme "Lossless", largement popularisé par Apple avec son Apple Music.



En plus du Lossless, les indiscrétions parlent d'un possible nouveau niveau de service baptisé "Supremium". Bien que peu d'informations soient disponibles à ce sujet, l'existence d'un tel niveau suggère que Spotify pourrait explorer des options ultra-premium pour ses utilisateurs les plus exigeants.

Le service Lossless de Spotify offrira différentes qualités audio, il permettra aux utilisateurs de choisir celle qui correspond le mieux à leurs besoins et équipements. Les options incluront le :

AAC à 1 411 kbps (simulant la qualité CD)

AAC à 2 117 kbps (pour une qualité supérieure)

FLAC (le seul format offert qui soit véritablement sans perte)

Cette diversité dans les options de qualité audio va enfin positionner Spotify comme un concurrent direct d'autres géants de l'industrie qui ont déjà adopté des standards audio de haute fidélité. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée, mais le rapport de The Verge qui révèle les intentions imminentes de Spotify et les captures d'écran sous-entend l'arrivée du Lossless de façon imminente.

