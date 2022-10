Spotify va bientôt lancer son offre HiFi à 20€ par mois

Face à une concurrence toujours plus agressive, Spotify se doit d'innover et proposer de nouvelles offres aux contenus attractifs. Il y a deux ans, Spotify avait révélé vouloir lancer une offre HiFi pour concurrencer Apple Music et Amazon Music qui avait une certaine avance sur la qualité audio. Malheureusement, depuis cette annonce, le service de streaming a joué la carte du silence. Toutefois, une récente révélation d'un abonné qui a voulu résilier son offre Spotify semble indiquer l'arrivée de l'offre HiFi.

Spotify HiFi, c'est pour bientôt !

Quand on regarde les offres Spotify, on se dit que l'entreprise peut mieux faire pour son forfait le plus cher. Avec des investisseurs qui insistent en permanence pour une meilleure rentabilité, Spotify pourrait bientôt sortir une offre "platinium" qui serait facturée aux alentours des 20€/mois.

Dans un récent rapport de 9to5mac, on apprend qu'un abonné Spotify a résilié son offre pour passer à Apple Music, jusqu'ici tout est normal... Cependant, ce même abonné a reçu quelques détails intéressants sur l'avenir des offres Spotify !



En effet, le service de streaming suédois a cherché à attirer l'attention de cette personne et a clairement sous-entendu que les offres vont bientôt évoluer.

Voici ce que dit l'ancien abonné Spotify :



J'ai reçu un sondage de Spotify aujourd'hui après avoir annulé Spotify Premium pour Apple Music après 10 ans avec Spotify. Le sondage m'a partagé les détails des prochains niveaux d'abonnement disponibles de Spotify et m'a demandé si je reviendrais "dans les 30 prochains jours" pour l'une de ces fonctionnalités.

Quel contenu pour l'offre Spotify HiFi ?

À 20€ par mois, Spotify compte bien dérouler le tapis rouge pour vous convaincre de prendre son offre !

Voici à quoi s'attendre :

HiFi

Son de studio

Tuner pour casque d'écoute

Aperçus audio

Librairie Pro

Playlist Pro

Publicité limitée dans les podcasts

Avec cette offre, Spotify prend un risque, car on retrouve ce type d'abonnement largement moins cher à la concurrence, on pense par exemple à Apple Music qui propose du Lossless, Dolby Atmos et Audio Spatial à seulement 9,99€/mois. L’unique divergence qu'auront les abonnés Spotify ce sont des avantages liés aux podcasts, playlists... Est-ce que cela justifie vraiment la différence tarifaire ? Difficile à dire.

