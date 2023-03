Spotify : l'offre HiFi repoussée probablement à cause d'Apple Music et Amazon Music

En 2021, Spotify annonçait son intention de lancer une offre qui proposerait l'accès à des morceaux en HiFi, autrement dit une qualité visant à produire un son le plus proche possible de l'enregistrement original. Depuis cette déclaration, nous n'avons plus aucune nouvelle. Rassurez-vous, le projet n'est pas abandonné, mais il a probablement été retardé à cause des récentes évolutions sur le marché du streaming.

Spotify HiFi va arriver prochainement

Dans un récent article publié sur le site The Verge, on apprend que Spotify n'a pas perdu de vue son objectif visant à proposer une offre HiFi permettant d'accéder à une qualité audio supérieure sur de nombreux titres dans le catalogue. Malheureusement, l'attente se fait longue et beaucoup d'abonnés Spotify ont perdu espoir en se rapprochant des concurrents qui fournissent une qualité audio plus élevée.



Le responsable produit de Spotify, Gustav Söderström, a affirmé aujourd'hui que Spotify HiFi va bientôt devenir une réalité, est-ce que ce sera en 2023 ou l'année prochaine ? Il n'a pas donné d'indication à ce sujet.

Voici ce qu'il a déclaré :

Nous l'avons annoncé, mais ensuite l'industrie a changé pour un tas de raison. Nous allons le faire, mais nous le ferons de telle manière à ce que cela ait du sens pour nous et pour nos utilisateurs. L'industrie a changé et nous devons nous adapter.

Mais quel service concurrent a perturbé Spotify ? Sans aucun doute, Apple Music et Amazon Music, les deux services de streaming qui sont les plus puissants (derrière Spotify) ont mis en ligne le Lossless (qualité audio sans perte) ainsi que le Dolby Atmos/Spatial Audio pour créer une immersion pendant que vous écoutez de la musique.



Il est fort probable que Spotify souhaitait présenter son abonnement HiFi à un tarif plus onéreux, ce qui est tout à fait normal, car le streaming est la seule activité de l'entreprise, contrairement à Apple et Amazon où ce n'est pas le cas. En constatant que les deux autres géants proposaient une augmentation de la qualité audio sans coût supplémentaire, Spotify n'a pas eu d'autres choix que de repousser le lancement de son abonnement HiFi pour mettre en ligne une offre à un prix compétitif.



Est-ce que 2023 sera l'année de la disponibilité de Spotify HiFi ?

Pour le moment, il n'y a toujours pas de réponse à cette question, toutefois, il va falloir que le service de streaming se réveille, car les abonnés risquent de partir vers la concurrence si ça ne bouge pas rapidement !