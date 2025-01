Apple Music génère moins de streams frauduleux que Spotify et Deezer

1 com

Dans un contexte où la fraude au streaming musical fait régulièrement la une de l'actualité, Apple vient de lever le voile sur sa propre situation. Lors de la conférence Music Ally Connect à Londres, Bryce McLaughlin, responsable mondial des partenariats musicaux d'Apple Music, a partagé des données inédites sur ce phénomène qui préoccupe l'industrie. Une transparence bienvenue alors que des cas récents, comme cette affaire américaine impliquant plus de 10 millions de dollars de revenus frauduleux via l'IA, ont secoué le secteur.

Un taux de fraude remarquablement bas

Apple Music affiche des résultats plutôt encourageants avec moins de 1% de streams manipulés sur sa plateforme, plus précisément environ 0,3% du total mondial. Ce chiffre n'est pas le fruit du hasard selon McLaughlin, mais le résultat d'années d'efforts et de vigilance. Toutefois, certains distributeurs présentent des statistiques bien plus alarmantes, avec parfois jusqu'à 98% de streams manipulés dans certaines régions pour un même label.

Deux grandes catégories de fraude ont été identifiées par Apple Music. D'une part, la manipulation programmatique, utilisant des scripts et des comptes factices pour générer artificiellement des écoutes. D'autre part, la manipulation par tromperie, qui consiste à induire en erreur les auditeurs via des métadonnées trompeuses, des pochettes copies d'artistes connus ou encore des contenus audio détournés. Les motivations sont principalement financières (génération de royalties) ou liées à la notoriété (meilleur classement dans les charts, attraction d'un label). Pour contrer ces pratiques, Apple a mis en place depuis 2022 un programme spécifique avec une équipe disponible 24/7, capable d'identifier et d'exclure les streams frauduleux en temps réel.

Des mesures concrètes et efficaces

Apple Music n'hésite pas à sanctionner financièrement les distributeurs qui ne prennent pas le problème au sérieux. Un système d'ajustements financiers progressifs a été mis en place, avec une période de grâce d'un mois permettant aux acteurs concernés de corriger la situation. Cette approche semble porter ses fruits : dans les six premiers mois suivant l'introduction du programme, les streams manipulés ont chuté de 30%, suivis d'une baisse supplémentaire de 20% après une mise à jour du système.



Il est intéressant de noter que cette démarche s'inscrit dans la continuité des efforts d'Apple contre la fraude, depuis l'époque de l'iTunes Store. La firme de Cupertino maintient ainsi sa réputation d'acteur rigoureux dans l'écosystème musical numérique, alors que ses concurrents comme Spotify font face à des défis similaires, comme l'illustre l'affaire des 10 millions de dollars mentionnée plus haut, où la plateforme suédoise n'aurait versé "que" 60 000 dollars grâce à ses systèmes anti-fraude.



Source