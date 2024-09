Dans la foulée des Daylists de Spotify, Apple Music lance cinq nouvelles stations d'humeur qui vous permettent de parcourir de manière aléatoire les chansons adaptées à une certaine humeur. Ces stations sont disponibles pour les abonnés Apple Music du monde entier dans l'app Musique, avec des variantes selon la langue.

Apple diversifie votre musique

Les nouvelles stations en France sont Bonne Humeur, Ambiance Studieuse, Coup de Blues, Chagrin d'amour et Amour. Mais aux USA par exemple, Apple parle de Bonne Humeur, Énergie, Relax, Concentration et Sentiment d'impuissance. Pas d'amour chez les américains !

Pour accéder à ces nouveautés, il est évidemment nécessaire d'être abonné à Apple Music et de redémarrer l'application (bien que, pour certains utilisateurs, la section apparaisse directement). Ensuite, il suffit de se rendre sur la page d'accueil et de faire défiler légèrement pour découvrir la nouvelle section : "Trouvez la musique selon vos humeurs."

Attention toutefois, pour les fougueux, les suggestions apparaissent progressivement. Apple précise que ces stations d'humeur sont personnalisées en fonction de l'historique d'écoute de chaque utilisateur et qu'elles sont constamment mises à jour avec de nouvelles chansons, à l'instar de ce que propose Spotify.



Ces cinq nouvelles stations s'ajoutent aux stations « Love » et « Heartbreak » lancées plus tôt cette année.

Les nouveautés d'Apple Music à venir avec iOS 18

Avec iOS 18, l'app Musique d'Apple introduit plusieurs nouveautés. D'abord, SharePlay devient accessible sans abonnement Apple Music, permettant à tous les utilisateurs, même ceux sans abonnement, de participer à l'élaboration de playlists en groupe via des appareils comme le HomePod, l'Apple TV, ou des haut-parleurs Bluetooth.

Une autre nouveauté importante est Musique Haptique, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'iPhone, notamment les sourds ou malentendants, de ressentir la musique à travers des vibrations transmises par le Taptic Engine de l'iPhone. Cette fonctionnalité est disponible pour des millions de chansons d'Apple Music et sera accessible aux développeurs via une API.

Enfin, Apple Music introduit des améliorations pour la gestion des playlists, notamment la possibilité d'ajouter des chansons immédiatement après celle en cours de lecture, de modifier le titre en cours sans effacer la liste, et de supprimer tous les titres en attente.



Vous préférez Apple Music ou Spotify ? Dites-nous pourquoi dans les commentaires.

