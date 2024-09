Spotify ouvre sa « Daylist » personnalisée à tous

Spotify vient de déployer à l’échelle mondiale une nouvelle fonctionnalité baptisée « Daylist », une liste de lecture personnalisée qui s’adapte dynamiquement à vos habitudes d’écoute au fil de la journée. Conçue pour offrir une expérience sur-mesure, cette playlist évolue en fonction des moments où vous écoutez certaines musiques, capturant vos préférences à différents moments. L’objectif est de proposer aux utilisateurs une sélection musicale qui s’adapte parfaitement à leur humeur et à leurs activités.

Spotify veut casser la routine

Disponible aussi bien pour les utilisateurs gratuits que payants, Daylist a d’abord été lancée dans les pays anglophones en septembre dernier, avant d’être étendue à 65 pays supplémentaires en mars. Aujourd'hui, Spotify franchit une nouvelle étape en rendant cette fonctionnalité accessible dans 14 nouvelles langues, permettant ainsi à Daylist d’être utilisée dans tous les marchés où le géant suédois propose ses services. Comme expliqué sur sa newsroom, cela inclut désormais des langues comme le français, l’allemand, le catalan, l'espagnol (Espagne et Mexique), l'italien, le polonais, le portugais (Brésil), le coréen, l’arabe, l'indonésien, le japonais et le turc.

Pour accéder à Daylist, il suffit de se rendre dans la section « Rien qu'à vous » de l’application Spotify, ou bien sur le site web. La playlist se met à jour automatiquement tout au long de la journée, avec des recommandations qui correspondent à des moments spécifiques de votre emploi du temps. Les visuels de Daylist changent également pour refléter ces différents moments. En outre, chaque playlist peut être sauvegardée en sélectionnant l’option « Ajouter à la liste de lecture » puis « Nouvelle liste de lecture » à partir du menu. Spotify a également inclus des options de partage sur les réseaux sociaux, avec des outils intégrés pour générer des captures d’écran, des autocollants ou des cartes de partage personnalisables.

Le leader de la musique par Internet

Avec plus de 550 millions d’abonnés dans le monde, Spotify continue d’innover et d’enrichir l’expérience de ses utilisateurs. Parmi les nouveautés très attendues, le service de streaming prévoit de lancer prochainement une option d’écoute Hi-Fi sans perte, répondant ainsi à une demande croissante pour une qualité audio supérieure. Ces innovations, couplées à des fonctionnalités comme Daylist, démontrent la volonté de Spotify de rester leader sur le marché du streaming musical en offrant une expérience utilisateur de plus en plus immersive et personnalisée. Apple Music a beau avoir une avance technique avec le Lossless ou Spatial Audio, Spotify reste loin devant.

