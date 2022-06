iOS 16 facilite l'accès aux réglages des AirPods et le Spatial Audio personnalisé

Il y a 6 heures

Alban Martin

Encore une nouveauté passé sous le radar lors de la présentation d'iOS 16 par Apple hier, une nouvelle section dans l'application Réglages qui permet de simplifier la gestion de vos AirPods et écouteurs Beats appairés. Pour l'avoir, il faut que les accessoires soient en cours d'utilisation.

Un nouvel écran de réglages pour AirPods

Depuis le lancement des AirPods, iOS cache quelque peu l'accès aux réglages des écouteurs puisqu'il faut passer par le menu Bluetooth puis tapoter sur le "i" à côté des AirPods pour parvenir à quelques paramètres. Une grande partie des utilisateurs ne le savaient même pas.



Avec iOS 16 et iPadOS 16, si vous appairez des AirPods à votre appareil, vous pouvez voir une nouvelle section de réglages "AirPods" directement sous votre nom, ce qui facilite grandement l'accès aux différentes options.



Mais si vous êtes du genre à ne pas aimer le changement, vous pouvez toujours accéder aux mêmes paramètres dans le menu Bluetooth et voir les informations sous Général > À propos. Cela vaut également pour les appareils Beats.

Et Spatial Audio custom ?

Dans cette nouvelle vue de réglages des AirPods, on trouve également quelques évolutions dont une pour configurer l'audio spatial personnalisé et afficher les AirPods dans l'application Localiser.



Durant le keynote, Craig Federighi a présenté la fonction « Personalized Spatial Audio » qui utilise la caméra TrueDepth de l‘iPhone afin d’améliorer le rendu du son 3D lors de l'écoute avec un casque. Ici, Apple prévoit de scanner vos oreilles pour en analyser la forme et d'utiliser ces données cartographiques pour créer "une expérience d'écoute plus précise et immersive, adaptée à vos besoins".

Le balayage sera effectué par la caméra TrueDepth de l'iPhone, qui est ce qu'Apple appelle la caméra frontale dans un iPhone équipé de Face ID - il en va de même pour le scanner 3D infrarouge qui effectue la reconnaissance faciale. Cela signifie que vous aurez besoin d'un iPhone X ou d'une version ultérieure pour que cela fonctionne... et le tout dernier iPhone SE 2022 ne peut pas le faire, ce qui est dommage.