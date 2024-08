Apple Music s’engage à augmenter la rémunération des artistes s’ils publient en audio spatial

L’un des avantages d’Apple Music, c’est le format audio spatial, un format qui offre une immersion exceptionnelle et qu’on retrouve sur des centaines de milliers de musiques. Pour Apple, l’audio spatial représente l’avenir, mais l’entreprise n’arrive pas à le faire comprendre à tous les artistes. Pour inciter un maximum d’artistes à publier leur musique en audio spatial, Apple vient de s’engager à donner 10% des revenus supplémentaires !

Une meilleure rémunération en échange de l’audio spatial

Apple Music vient d’annoncer une initiative audacieuse destinée à encourager les artistes à adopter l’audio spatial. Dans un effort pour enrichir l’expérience d’écoute de ses utilisateurs, la plateforme offre désormais une augmentation de 10 % des redevances pour les morceaux publiés en format audio spatial. Une première dans l’industrie du streaming musical, car aucun autre service de streaming n’a autant misé sur l’audio spatial (aussi appelé Dolby Atmos).



Cette technologie d’audio immersif, compatible avec les AirPods Pro, AirPods Max et d’autres écouteurs, offre une expérience auditive riche et tridimensionnelle. La récente décision d’Apple s’inscrit dans une tendance croissante vers une qualité sonore plus sophistiquée dans le monde de la musique en streaming.

Ça commence dès les paiements de janvier

Ce bonus de rémunération prend effet immédiatement et s’applique à tous les artistes qui choisissent de publier leur musique en format audio spatial. Un détail intéressant : les artistes bénéficient de cette augmentation même si les utilisateurs Apple Music n’écoutent pas spécifiquement la musique en format spatial, la disponibilité de cette option au sein du catalogue Apple Music suffit.



Cette stratégie semble pourrait porter ses fruits. Plus de 90 % des abonnés Apple Music ont expérimenté l’audio spatial et ont exprimé une grande satisfaction vis-à-vis de cette expérience immersive. De plus, le volume d’écoutes en audio spatial a considérablement augmenté, triplant au cours des deux dernières années.



Depuis le lancement de la fonctionnalité en 2021, le catalogue de chansons disponibles en Spatial Audio a connu une croissance exponentielle de 5000 %. Cependant, certains artistes hésitent encore à investir du temps supplémentaire en studio pour adapter leurs œuvres à ce format. Cette augmentation de 10% pourrait les convaincre de prendre la compatibilité audio spatial un peu plus au sérieux.



Les incitations financières récemment introduites par Apple Music visent non seulement à accélérer l’adoption de l’audio spatial, mais aussi à reconnaître et récompenser les efforts supplémentaires nécessaires pour le mixage en audio spatial. Cette initiative montre l’engagement d’Apple Music envers l’innovation et la qualité, tout en offrant une nouvelle source de revenus pour les artistes dans un marché qui en a vraiment besoin.



