Alicia Keys affirme avoir eu un coup de foudre pour l'Audio Spatial d'Apple Music

Depuis un peu plus de deux ans, les abonnés Apple Music profitent de morceaux de musiques en Lossless et en Audio Spatial. Cette approche d'Apple sur son service de streaming permet aux abonnés de s'évader en ayant l'impression que l'artiste est devant eux et se déplace autour d'eux. Si en général les amateurs de musiques adorent cette expérience, les artistes valident eux aussi l'Audio Spatial, c'est le cas d'Alicia Keys et d'un ingénieur d'enregistrement.

Alicia Keys adore l'Audio Spatial

Si vous êtes abonné sur Apple Music et que vous possédez un équipement compatible avec l'audio spatial, vous avez probablement pu profiter de l'expérience qu'offre cette technologie qui offre une immersion totale pendant l'écoute de vos playlists préférées. Si beaucoup de personnes sont convaincues, c'est aussi le cas des artistes qui sont nombreux à estimer que cela apporte une valeur ajoutée à leurs musiques. Alicia Keys s'est récemment exprimée concernant l'audio spatial d'Apple Music, elle assure que cela "transforme complètement l'expérience d'écoute d'un album". Voici ce qu'elle déclare à propos de l'Audio Spatial sur ses propres musiques issues de ses précédents albums :

Les ingénieurs ont complètement réinventé chaque note, chaque son, chaque instrument et chaque voix de la majorité de mes albums. Le son est comme si vous ne l'aviez jamais entendu auparavant. Je veux dire que je ne l'ai jamais entendu de cette façon. C'est vraiment une nouvelle expérience.

Alicia Keys

Le fonctionnement de l'audio spatial est bien particulier, car les labels musicaux doivent remixer leurs enregistrements originaux pour les "convertir" en audio spatial avant la publication sur Apple Music. Bob Clearmountain, ingénieur d'enregistrement américain qui a mixé l'album Born in the U.S.A. de Bruce Springsteen fait partie des personnes convaincues par l'audio spatial.



Selon ses propos, cela permet d'apporter une "vie supplémentaire" à la musique et d'approfondir l'expérience que souhaitent délivrer les artistes.

La musique est devenue un bruit de fond pour la plupart des gens. C'est quelque chose dans vos écouteurs pendant que vous êtes en train de faire d'autres choses. Quand j'étais adolescent, j'avais l'habitude d'écouter un album trois, quatre fois juste assis devant mes haut-parleurs, enthousiasmé. Cette façon d'écouter a disparu. J'espère que le Dolby Atmos (Audio Spatial en terme marketing chez Apple, ndlr) ramènera cette façon d'écouter de la musique.

Ce qui est fantastique dans le cas d'Apple Music, c'est qu'en plus du Lossless, vous avez l'Audio Spatial (Dolby Atmos) sans supplément financier, tout est directement inclus dans le forfait de base, celui à 10,99€/mois ou dans le forfait famille.

Au niveau de la concurrence, le Dolby Atmos est souvent réservé aux forfaits les plus haut de gamme. Un beau geste de la part d'Apple !



