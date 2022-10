Mercedes est le premier à offrir Apple Music avec Spatial Audio

Apple et Mercedes-Benz ont annoncé ce week-end que la prise en charge native de la fonction audio spatiale d'Apple Music avec Dolby Atmos est déployée dans certains véhicules Mercedes-Benz dans le monde entier, notamment les derniers modèles Mercedes-Maybach, EQS, EQS SUV, EQE et Classe S. Une première mondiale d’après les deux entreprises.

Mercedes ouvre le bal du Spatial Audio

Au vu de la liste des véhicules supportés, l'audio spatial n’est pas accessible à tous les clients. En effet, la spatialisation nécessite un véhicule Mercedes-Benz équipé d'un système audio Burmester 3D ou 4D, qui coûte souvent quelques milliers d’euros supplémentaires lors de la commande.



Apple Music est disponible directement via le système d'infodivertissement MBUX dans les véhicules Mercedes-Benz les plus récents depuis l'année dernière. L'audio spatial offre une expérience d'écoute immersive en son surround qui donne l'impression que la musique est tout autour de vous. L'audio spatial a été lancé l'année dernière sur les appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV, et cette fonction est maintenant disponible en mode natif dans une voiture pour la première fois. On la retrouve sur Apple Music, mais aussi sur Netflix, YouTube et plus encore.

Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats, a déclaré dans un communiqué de presse :

Spatial Audio est en train de révolutionner la façon dont les artistes créent et les fans écoutent de la musique, et c'est une expérience impossible à expliquer avec des mots ; vous devez l'entendre par vous-même pour l'apprécier.



Avec Mercedes-Benz, nous avons maintenant encore plus de possibilités d'offrir de la musique totalement immersive à nos abonnés du monde entier.



Qu’en pensez-vous, une bonne idée ?