Apple Music : la diffusion du concert de Rihanna au Superbowl aura lieu en Audio Spatial

Il y a 4 mois, on apprenait qu'après une longue collaboration avec Pepsi en tant que sponsor principal du Super Bowl Halftime Show, la NFL annonçait une fin de contrat. En seulement quelques minutes après cette annonce, la NFL révélait que le nouveau sponsor serait... Apple Music. Le service de streaming pommé va pouvoir bénéficier d'une exposition médiatique parmi l'une des plus importantes au monde.

Apple Music diffusera le concert de Rihanna en Audio Spatial

Les abonnés Apple Music vont avoir une grande surprise le 12 février prochain, ils pourront vivre en direct et en audio spatial le concert de Rihanna au Apple Music Super Bowl Halftime Show, un événement qui dure 15 minutes et qui est l'un des plus regardés aux États-Unis (plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année).



Le Super Bowl Halftime Show est un moment très attendu, car il rassemble en général des stars très populaires dans le monde entier. Pour l'édition 2022, nous avons eu le droit à un show mettant en avant Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blidge. Les bons avis ont été nombreux, certains ont affirmé qu'il s'agissait du meilleur spectacle vu jusqu'ici dans une mi-temps de Super Bowl !

Pour cette finale qui opposera les Eagles de Philadelphie contre les Chiefs de Kansas City, Apple profitera de son sponsoring pour promouvoir Apple Music qui n'est plus très loin de Spotify et sa première place sur le marché du streaming. L'objectif derrière le partenariat avec la NFL, c'est de montrer aux Américains qu'Apple Music est un service populaire avec des atouts considérables (Lossless, Dolby Atmos, Audio Spatial...) face à de nombreux concurrents.

Une interview inédite sur

Apple Music Radio

Pour les fans de Rihanna, l'artiste sera à retrouver dans l'émission de Nadeska Alexis sur Apple Music Radio, elle répondra à plusieurs questions juste avant de monter la scène de l'Apple Music Super Bowl Halftime Show. On pourra connaître son niveau d'excitation, son appréhension et probablement les futures évolutions de sa carrière. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Apple Music, vous aurez des extraits en replay sur les réseaux sociaux et les applications de divertissements comme TikTok.



Apple Music proposera d'autres artistes à l'avenir, le partenariat avec la NFL couvre plusieurs années, ce qui signifie que l'Apple Music Super Bowl Halftime Show a encore une longue durée. Une bonne chose pour le service de streaming qui sera partout : à la fois sur le terrain, mais aussi à la TV pendant les transitions de plan, au début, ainsi que pendant le show.