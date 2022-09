Apple Music est le nouveau partenaire pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl

Devenir partenaire du Super Bowl, c'est s'assurer une visibilité extraordinaire aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Cette année, l'événement sportif a enregistré 112,3 millions de téléspectateurs en comptant seulement les audiences de Telemundo, NBC et le service de streaming Peacock. Apple a compris qu'il y avait du potentiel pour mettre en avant l'un de ses services, l'entreprise n'a pas hésité une seule seconde pour signer un partenariat visant à promouvoir... Apple Music !

Super Bowl x Apple Music

Pour le Super Bowl Halftime Show (le spectacle à la mi-temps), la National Football League a dévoilé aujourd'hui une nouvelle collaboration inédite (et assez inattendue) avec Apple Music. Dans le cadre de cette collaboration pluriannuelle, le service de streaming d'Apple remplacera Pepsi en tant que sponsor principal du programme et fournira des "informations exclusives et des avant-premières" à ses abonnés en amont des spectacles.



Le Super Bowl Halftime Show est un moment très attendu, car il rassemble en général des stars très populaires dans le monde entier. Pour l'édition 2022, nous avons eu le droit à un show mettant en avant Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blidge. Les bons avis ont été nombreux, certains ont affirmé qu'il s'agissait du meilleur spectacle vu jusqu'ici dans une mi-temps de Super Bowl !

Nana-Yaw Asamoah, vice-présidente de la stratégie des partenaires de la NFL, a déclaré dans un communiqué publié cette nuit :

Nous sommes fiers d'accueillir Apple Music dans la famille de la NFL en tant que nouveau partenaire pour l'emblématique Super Bowl Halftime Show. Nous ne pouvions pas penser à un partenaire plus approprié pour la performance musicale la plus regardée au monde qu'Apple Music, un service qui divertit, inspire et motive des millions de personnes à travers le monde à travers l'intersection de la musique et de la technologie.

Olivier Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats a déclaré de son côté :

Nous attendons avec impatience des performances encore plus épiques l'année prochaine et au-delà avec l'Apple Music Super Bowl Halftime Show

Nous ne connaissons pas encore les artistes qui participeront au Super Bowl Halftime Show de 2023, mais nous savons déjà que le logo d'Apple Music sera partout. Le service de streaming d'Apple aura de la visibilité à la fois sur le terrain, mais aussi à la TV pendant les transitions de plan, au début, ainsi que pendant le show.



Pour annoncer ce nouveau partenariat historique, le compte officiel d'Apple Music a tweeté une vidéo promotionnelle qui a été retweeté par le compte de la National Football League.