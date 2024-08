Une vidéo "Shot on iPhone" sur le spectacle du Super Bowl LVIII

Apple a partagé une nouvelle vidéo "Shot on iPhone", qui présente cette fois le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII d'Usher sur Apple Music. La finale de football américain a eu lieu dimanche dernier, avec un teasing sans précédent de la part d'Apple, sponsor officiel avec Tim Cook aux manettes. La star était Usher, lui aussi supporté par Apple Music.

L'iPhone vole la vedette à Usher

Apple a été dithyrambique sur la performance d'Usher, mais pas forcément pour les raisons que l'on peut imaginer. Voici ce que la firme a déclaré :

Le spectacle épique, comme vous ne l'avez jamais vu. Tout a été filmé sur iPhone par le réalisateur Mike Carson. Regardez de plus près le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII d'Apple Music réalisé par Jay-Z et Hamish Hamilton. Des répétitions à la plus grande scène musicale, vous n'avez jamais été aussi proche du spectacle.

Pour Apple, le plus intéressant était donc les coulisses du spectacle, entièrement tourné avec le nouvel iPhone. L'entreprise précise que cette vidéo a été tournée à l'aide de plus de 40 iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ces appareils ont été placés tout au long du spectacle et des répétitions, y compris sur les artistes eux-mêmes.

La vidéo des coulisses a été réalisée par Mike Carson, qui a loué les qualités du smartphone d'Apple :

Le choix de l'iPhone m'a permis d'obtenir la couverture dont je rêvais, ce qui était nécessaire pour un projet de type documentaire comme celui-ci, car nous devions être présents à de nombreux endroits à la fois. Et comme il s'agit d'un appareil tout-en-un et que nous n'avons pas utilisé d'objectifs externes, nous avons pu avoir une multitude d'angles et d'opérateurs dans des espaces qui se seraient avérés à la fois difficiles et coûteux, compte tenu de l'ampleur nécessaire pour ce film. Bien que nous disposions d'une équipe incroyablement talentueuse, je crois sincèrement que cela nous a permis de tourner et de nous concentrer sur les belles compositions, les mouvements de caméra et la narration, ce qui a rendu le tournage beaucoup plus amusant et excitant.



Le fait de pouvoir changer d'objectif instantanément lorsque le moment exigeait plus d'informations ou un gros plan plus intime a permis à notre équipe de rester concentrée sur ses cadres sans avoir à trop réfléchir, en particulier dans les scénarios de haute pression, où il faut réfléchir rapidement. Par exemple, nous avons intégré des caméramans dans la troupe et la fosse de la représentation en direct, et nos caméramans ont pu littéralement placer une caméra à quelques mètres du visage d'un artiste invité, créant ainsi de superbes images grand angle, et 10 secondes plus tard, lorsque l'action se déroulait sur la scène principale à 15 mètres de là, nous avons pu obtenir instantanément un plan moyen de haute qualité.

Mieux qu'une publicité pour le nouvel iPhone, Carson a également expliqué pourquoi la prise en charge de l'enregistrement LOG et du ProRes par l'iPhone 15 Pro était un facteur clé pour ce projet :

Cela a changé la donne, surtout avec les nombreux scénarios d'éclairage incontrôlables, compte tenu de notre approche de type documentaire. Nous avons pu conserver une grande quantité d'informations et de données visuelles grâce à la plage dynamique dont nous disposions, et Log a joué un rôle primordial à cet égard. Lors de la session couleur, j'ai été époustouflé par l'image finale.

Pour finir, le réalisateur affirme que tout cela est à la portée de tous :

Dans l'ensemble, c'était génial. En tant que réalisateur qui aime mettre la main à la pâte, j'ai particulièrement apprécié de pouvoir prendre une caméra et de filmer sans avoir à me préoccuper du matériel, et je pouvais me concentrer sur ce qui se trouvait dans mon cadre et sur l'histoire globale et l'émotion que je voulais évoquer. La courbe d'apprentissage a été faible.



En tant que personne qui aime créer, quelle que soit l'échelle ou le support, le fait de voir les résultats de nos prises de vue m'a définitivement incité à prendre l'iPhone et à filmer, et je suis donc impatient de continuer à explorer les possibilités et d'intégrer l'iPhone dans mon processus.

De son côté, le photographe Xiaolong Liu, a vanté la compacité de l'iPhone rapport aux appareils traditionnels, ce qui n'aura échappé à personne :

"Les iPhones sont beaucoup plus portables et discrets que les appareils photo traditionnels, ce qui permet de tourner dans une plus grande variété de lieux et de montages avec un minimum d'installation. La possibilité de passer rapidement d'un objectif à l'autre (grand angle, ultra grand angle, téléobjectif) sans équipement supplémentaire est un avantage efficace dans les situations de tournage où l'emploi du temps est chargé.

La nature discrète de l'iPhone permet de réaliser des prises de vue plus naturelles et spontanées. La taille et la flexibilité de l'iPhone permettent de capturer des séquences sous des angles uniques et dans des espaces restreints où les appareils photo traditionnels ne pourraient pas être utilisés. Par exemple, la prise de vue du trône d'Usher et la prise de vue du piano d'Alicia Keys.

En bref, l'iPhone 15 Pro est un formidable outil pour filmer, mais ça, nous le savions déjà, le keynote Scary Fast ayant été tourné avec ce dernier...