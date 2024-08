Tim Cook fait la publicité du Super Bowl LVIII de la NFL

Tim Cook est la star d'un nouveau clip étonnant qui sera diffusé à la mi-temps du Super Bowl 58 de la NFL (sponsorisé par... Apple Music). La grande finale du football américain est toujours le théâtre de spots percutants (pour rentabiliser les millions investis). Cette fois, le PDG d'Apple met lui-même la main à la patte, avec un tee-shirt Usher et en train d'appeler Ludacris, Lil Jon et Taraji P. Henson par FaceTime. Les images valent ici plus que les mots.

Un clip insolite

Voyez par vous-même :

Dans ce spot, les trois artistes se trouvent à Las Vegas et s'entretiennent par FaceTime avec Tim Cook. Le trio fait savoir à ce dernier qu'ils ont "perdu" Usher, Cook cherchant à les rassurer. Usher sera le maître de cérémonie du Super Bowl.

Des contenus exclusifs d'Usher

En début de semaine, Apple a annoncé la sortie d'une collection de contenus exclusifs d'Usher avant sa prestation lors du spectacle de la mi-temps. Tous les albums d'Usher sont disponibles en Spatial Audio, et des listes de lecture créées par Usher sont également disponibles

Le Super Bowl LVIII aura lieu au stade Allegiant de Las Vegas le dimanche 11 février. Pour la deuxième fois consécutive, Apple Music sponsorise le spectacle de la mi-temps. Vous pourrez le regarder en ligne avec Paramount+ ou le regarder à la télévision aux USA sur CBS.



Vous la trouvez aussi ridicule cette publicité ?