Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show : Usher sera l’artiste de l’édition 2024 !

Auparavant détenu par Pepsi, c’est désormais Apple (via sa marque Apple Music) qui est le sponsor de l’événement « Super Bowl Halftime Show » aux États-Unis. Après un succès retentissant avec le concert de Rihanna pour l’édition 2023, Apple a déjà sélectionné la star pour l’édition de l’année prochaine, Apple a choisit : Usher !

Usher a décroché le gros lot

Le 11 février 2024, l’Allegiant Stadium à Paradise, Nevada, accueillera le Super Bowl LVIII. Mais au-delà du duel sportif attendu, c’est un autre événement qui retient déjà l’attention : Usher sera l’artiste principal du spectacle de la mi-temps, sponsorisé par Apple Music. La nouvelle a été officiellement annoncée par la NFL, Roc Nation et Apple Music via leurs comptes Twitter respectifs. L’annonce a rapidement suscité un intérêt considérable parmi les aficionados de musique et de sport.



Usher, au cours de sa carrière, s’est imposé comme une figure emblématique de la musique contemporaine. Seth Dudowsky, chef de la musique à la NFL, le décrit comme “une icône culturelle”. Ces propos sont renforcés par Jay-Z, fondateur de Roc Nation, qui loue Usher comme “un artiste et entertainer exceptionnel”.

Pour Apple Music, cette collaboration s’inscrit dans une démarche d’innovation. Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, a confirmé que le spectacle serait enrichi par la technologie Spatial Audio, offrant une expérience sonore immersive aux auditeurs. De plus, en marge du show, Apple Music prévoit de diffuser des contenus exclusifs tels que des vidéos, interviews et playlists, offrant aux fans une plongée profonde dans les coulisses de l’événement.



Oliver Schusser a également évoqué la collaboration fructueuse de l’année dernière entre Apple, la NFL et Roc Nation, exprimant sa confiance en une performance mémorable pour 2024 avec Usher à l’avant-garde. Tout est donc en place pour un Super Bowl LVIII mémorable, tant sur le terrain que sur la scène.