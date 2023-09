L'iPhone 15 Pro 128 Go reste limité aux vidéos ProRes 1080p, sauf avec stockage externe

L'enregistrement vidéo ProRes reste limité à la qualité 1080p à 30 images par seconde sur le modèle 128 Go de l'iPhone 15 Pro, à moins que l'appareil n'enregistre directement sur un disque de stockage externe connecté, d'après les informations officielles du site d'Apple. Sur les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 256 Go et plus, l'enregistrement vidéo ProRes est pris en charge en qualité 4K à 60 images par seconde, à la fois sur le stockage interne et sur le stockage externe via USB-C. Mais ce n'est pas une surprise.

Encore la même limitation

Si la firme de Cupertino ne mentionne pas cette information directement sur la page des caractéristiques techniques de l'iPhone 15 Pro, en revanche la limite est clairement indiquée lorsque l'on compare l'iPhone 15 Pro avec un iPhone plus ancien dans l'application Apple Store. L'app le fait d'ailleurs automatiquement si vous êtes connecté avec votre compte, puisque le téléphone est détecté et comparé avec le nouveau modèle.



Si vous avez bonne mémoire, la limitation n'est pas nouvelle puisque les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro dotés d'une capacité de stockage de 128 Go ne pouvaient pas non plus profiter du 4K ProRes. La différence avec l'iPhone 15 Pro c'est que ces appareils ne peuvent pas enregistrer de vidéos ProRes sur un support de stockage externe. Cette limitation ne s'applique pas à l'iPhone 15 Pro Max, car ce modèle est doté d'une capacité de stockage de 256 Go.

C'est quoi le ProRes ?

Les fichiers vidéo ProRes sont très volumineux. Apple indique qu'une vidéo ProRes 10 bits d'une minute pèse environ 1,7 Go en 1080p et 6 Go en 4K. Apple estime probablement que proposer l'enregistrement de vidéos 4K ProRes sur le stockage interne avec le modèle 128 Go serait trop frustrant pour l'utilisateur lambda, à raison. L'enregistrement sur un support de stockage externe étant désormais possible, le problème se pose moins pour les cinéastes amateurs et même professionnels. En effet, ils sont plus de plus nombreux à troquer leurs caméras pour des iPhone.



Introduit sur l'iPhone 13 Pro, ProRes fait référence à une famille de codecs d'Apple qui permet de compresser les vidéos dans des fichiers plus petits tout en préservant une qualité d'image impressionnante. Selon Apple, ProRes est conçu comme un format de livraison final pour les vidéos de haute qualité telles que les publicités, les longs métrages et les séries.



Reste que la vidéo ProRes n'est toujours pas prise en charge sur l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus, l'une des différences avec l'iPhone 15 Pro.