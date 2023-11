iPhone 15 Pro : nouvelle publicité qui met en avant les vidéos

Lors de la présentation des iPhone 15 Pro, Apple a fait la promotion à plusieurs reprises des atouts qu'apportent les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec les enregistrements vidéo. Depuis plusieurs années, la photo et la vidéo sont un axe majeur dans les campagnes publicitaires d'Apple, cette stratégie se renouvelle avec la dernière génération d'iPhone !

Nouvelle publicité, voici

"On with the Show"

L'iPhone 15 Pro et Pro Max sont-ils les meilleurs smartphones pour enregistrer des vidéos ? Pour Apple, il n'y a aucun doute que c'est le meilleur choix que vous puissiez faire au moment de renouveler votre précieux. Dans une nouvelle publicité baptisée "On with the Show", Apple met en avant les capacités incroyables de l'iPhone 15 Pro qui est capable de remplacer une caméra professionnelle sur le tournage d'un court-métrage ou même d'un film.

Dans la description de sa vidéo, Apple explique que l'iPhone 15 Pro a de sérieux atouts comme le zoom optique 5x (Pro Max), l'encodage du journal ou encore la vidéo ProRes qui est une véritable pépite sur le rendu final :

L'iPhone 15 Pro est conçu pour le show-business. Qu'il s'agisse de prendre des cascades cinématographiques en ProRes 4K à 60 images par seconde directement sur un lecteur externe, ou de capturer un zoom optique 5x spectaculaire sur l'iPhone 15 Pro Max. Le nouvel codage Log rend ProRes encore plus puissant, permettant plus de portée et de flexibilité pour les effets visuels et la gradation des couleurs en post-production. L'iPhone 15 Pro est entièrement équipé pour tourner votre prochain blockbuster d'action et d'aventure de poursuite de voiture extraterrestre post-apocalyptique.

Cette nouvelle publicité devrait bientôt débarquer sur vos écrans et probablement dans les cinémas avant la projection d'un film.

Découvrez ci-dessous la vidéo publicitaire d'Apple, elle dure 1 minute et 8 secondes et met en avant le rôle que peut avoir l'iPhone sur le tournage d'un film.