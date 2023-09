Les premiers avis sur l'iPhone 15 sont tombés (+ vidéos)

L'iPhone 15 a enfin le droit de se montrer intégralement sur le web. Les premiers avis et tests viennent donc d'être publiés sur de nombreux sites spécialisés, mais également sur les chaînes YouTube les plus populaires. Si vous êtes plutôt "Pro", alors consultez les tests de l'iPhone 15 Pro.

L'iPhone 15 va commencer sa carrière ce vendredi 22 septembre. Comme chaque année, la presse en possession du joyau d'Apple livre ses premières impressions en avant-première. Voici donc quelques avis sur son design général avec la fameuse Dynamic Island, son tout nouveau port USB-C, sa puissance ainsi que sa progression en photos. C'est également l'occasion de l'apercevoir pour la première fois en vidéo hors de Cupertino.

En attendant de recevoir les nouveaux iPhone 15 à la rédaction, voici un tour d'horizon des avis du web.

Britta O'Boyle de Pocket-Lint :

Il y a un dos en verre mat à la place de la finition brillante colorée à qui nous sommes habitués depuis l'iPhone XR et son dos vibrant et coloré. L'iPhone 15 pivote complètement sur cette fonctionnalité de conception, optant pour une finition pastel beaucoup plus subtile. Les couleurs ont été infusées dans le verre et le résultat est une nuance de couleur très claire. Et je veux dire très léger, presque inexistant.

Lauren Good de Wired :

L'ensemble du système d'appareil photo de l'iPhone 15 offre un contrôle plus granulaire sur vos photos que l'iPhone 14, même si certaines des images résultantes ne sont pas étonnamment meilleures que celles de la génération précédente. La plus grande mise à jour est que l'iPhone 15 a la capacité de capturer à la fois des images de 24 et de 48 mégapixels, qui peuvent être prédéfinies sous "Contrôle de résolution" dans les paramètres de l'appareil photo de votre téléphone. Mais cette fonctionnalité est optimisée pour prendre des photos à 1X dans une lumière décente, alors que si vous photographiez à 0,5X, ou en ultra-large, l'appareil photo reviendra par défaut aux captures de 12 mégapixels. L'iPhone 15 dispose désormais d'une option de zoom optique 2X supplémentaire, tandis que l'iPhone 14 n'offrait que des zooms 0.5 et 1X. Le mode Portrait sur l'iPhone 15 peut être activé automatiquement lorsque l'appareil photo détecte une image digne d'un portrait, bien que d'après mon expérience, l'iPhone 15 n'ait pas encore trouvé aucun de mes sujets digne d'un portrait. De plus, en mode Portrait, vous pouvez maintenant contrôler la profondeur de l'image et effectuer un zoom arrière pour capturer encore plus de données de la scène. Il est vrai qu'il s'agit d'une fonctionnalité intéressante.

Patrick O'Rourke de MobileSyrup :

Pendant mon temps avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, je n'ai rencontré aucun ralentissement, que je cours des applications haut de gamme ou lors de la navigation dans Firefox. Est-ce que je préférerais qu'Apple s'en tienne à l'inclusion de sa puce la plus puissante dans tous ses nouveaux smartphones ? Certainement, d'autant plus que la promesse du jeu au niveau de la console se profile avec l'iPhone 15 Pro et sa puce A17 Pro, tandis que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont coincés avec l'A16. Cependant, cela n'aura probablement pas d'importance pour le public de l'iPhone 15.

Dan Seifert de The Verge :

L'autre grand changement matériel cette année est le passage de Lightning à USB-C pour la charge et le transfert de données. Ce changement a été long à venir, et je l'applaudis, même si Apple a littéralement des années de retard pour le faire.



Cela signifie que les piles de câbles et d'accessoires Lightning que vous avez accumulés sont obsolètes maintenant (Apple vous donne un nouveau câble tressé dans la boîte avec le téléphone), mais cela signifie également que vous n'avez pas à transporter plusieurs câbles de charge pour votre iPhone, iPad, ordinateur portable et autres accessoires. Et hé, vous pouvez maintenant utiliser le même câble de charge que vos amis et vos proches Android, ce qui vous sera certainement utile à un moment donné.

Le port USB-C prend en charge la charge filaire jusqu'à 27 W et peut sortir sur un écran à une résolution 4K60. Mais il est limité aux transferts de données USB 2.0 : seulement 480 Mbps, 20 fois plus lent que les vitesses de données USB 3 disponibles sur un iPhone Pro ou un iPad Air et 80 fois plus lent que ce qui est disponible sur tous les Mac à ce stade. La plupart des gens ne brancheront jamais leur téléphone sur un ordinateur pour en transférer des données, mais la limitation apparaît dans d'autres domaines, comme lorsque j'ai branché un adaptateur Ethernet USB-C sur l'iPhone 15 et que je n'ai obtenu que la moitié de ma vitesse Internet gigabit.



Ou lorsque vous passez à un nouveau téléphone et que vous utilisez un câble pour déplacer vos données et que vous devez attendre que des gigaoctets de données se transfèrent à travers la connexion USB 2. C'est juste comme une limitation impensable sur un téléphone de plus de

800 $.