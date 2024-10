Apple met en avant l’autonomie de l’iPhone 15 Plus dans une publicité

Quand Apple fait la promotion de ses derniers iPhone, l’entreprise mise en général sur les photos et les vidéos. Dans une nouvelle publicité, Apple change de stratégie et aborde cette fois-ci… l’autonomie de l’iPhone 15 Plus ! Le dernier iPhone possède une batterie plus performante que son prédécesseur et Apple a tenu à le rappeler dans sa dernière publicité « Miss You ».

Découvrez la dernière publicité Apple

Apple vient de lancer une nouvelle campagne publicitaire pour son dernier modèle, l’iPhone 15 Plus, en mettant un accent particulier sur la longévité remarquable de sa batterie. Cette campagne a été dévoilée via une vidéo sur YouTube, elle sera prochainement visible à la télévision américaine.



La vidéo présente une prise électrique animée chantant mélancoliquement “Way Too Long” de Doe Boy. Ce choix musical n’a pas été fait par hasard, il symbolise la tristesse de la prise électrique qui se sent délaissée, car l’iPhone 15 Plus nécessite moins de recharges fréquentes, grâce à son autonomie de batterie prolongée.

Le point fort de cette publicité est la mise en avant des spécifications impressionnantes de la batterie de l’iPhone 15 Plus. Apple promet jusqu’à 26 heures de lecture vidéo hors ligne et jusqu’à 100 heures de lecture audio, plaçant ainsi l’autonomie de la batterie de ce modèle parmi les plus longues jamais vues sur un iPhone. Cette endurance accrue de la batterie est un argument de vente majeur pour les utilisateurs qui privilégient l’utilisation multimédia et la connectivité constante.



La description de la vidéo YouTube résume efficacement les autres caractéristiques notables de l’iPhone 15 Plus :

Un grand écran, la Dynamic Island, un nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels, un téléobjectif 2x, des portraits de nouvelle génération, une résistance à l’eau (norme IP68), un port USB-C et une conception en aluminium. Ces caractéristiques s’ajoutent à l’autonomie exceptionnelle de la batterie pour faire de l’iPhone 15 Plus un appareil extrêmement attractif.



Cette publicité marque un tournant dans la stratégie marketing d’Apple, qui semble vouloir se concentrer davantage sur les caractéristiques pratiques et la durabilité de ses produits, plutôt que sur de simples améliorations esthétiques ou techniques. En mettant l’accent sur l’autonomie de la batterie, Apple cible un besoin quotidien essentiel de ses utilisateurs.