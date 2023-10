Comme l'iPhone 14, la batterie de l'iPhone 15 pourrait vite se dégrader

Selon un compte bien renseigné sur X, Apple utiliserait des batteries moins chères avec un nombre de cycles de charge plus restreint dans les gamme iPhone 14 et iPhone 15. Cela pourrait expliquer les récents rapports d'utilisateurs de l'iPhone 14 Pro observant une capacité de batterie dégradée après moins d'un an d'utilisation. La chose serait identique sur la gamme 2023...

Une mauvaise nouvelle pour les clients

Un informateur qui a fait ses preuves par le passé a affirmé sur le réseau X (ex Twitter) qu'Apple utilisait des batteries de moindre qualité dans les smartphones des séries iPhone 14 et iPhone 15, comparées à la série iPhone 13. Selon @RGcloudS, les batteries des séries iPhone 14 et 15 intègrent des batteries qui ont une durée de vie de 600 cycles en moyenne, alors que la plupart des téléphones phares utilisent des batteries de 800 cycles, voire 1600 cycles. La raison est tout simplement que les cellules de ces batteries sont de moins bonne qualité. Une ombre au tableau de l'excellent iPhone 15 Pro...



Pour information, les cellules des batteries utilisées dans les téléphones phares de la société chinoise BBK sont dotées de "cellules auto-cicatrisantes plus avancées" avec un nombre de cycles de 1 600. Et ce, même si nombre de ces téléphones offrent des vitesses de charge de 100 W ou même de 240 W. Pourtant, Apple a souvent justifié que l'un des avantages des vitesses de charge lentes de l'iPhone (jusqu'à 27 W actuellement) était de préserver la capacité de la batterie. Il semble maintenant que les utilisateurs des gammes 14 et 15 de l'iPhone pourraient avoir le double inconvénient d'une charge assez lente et d'une durée de vie réduite de la batterie.

Une histoire qui date de l'iPhone 14

Les premiers rapports datent du mois d'août. Les propriétaires d'iPhone 14 ont signalé en masse des problèmes de dégradation précoce de la batterie. De nombreux clients ont vu des capacités de batterie inférieures à 90 %, certains allant même jusqu'à 84 % en moins de douze mois. Auparavant, il fallait au moins deux ans pour parvenir à de tels chiffres.



Une page d'assistance d'Apple indique qu'une batterie d'iPhone "est conçue pour conserver jusqu'à 80 % de sa capacité d'origine après 500 cycles de charge complets". Apple remplacera la batterie si elle atteint une capacité inférieure à 80 % dans les douze mois, ce qu'elle considère comme défectueux. Si la capacité tombe sous les 80 %, Apple propose un service de remplacement de la batterie au prix de 109 euros. Les propriétaires de l'iPhone 14 acheté l'an dernier ne sont (encore) pas éligibles.

Les autres produits Apple ont une durée de vie doublée

Étrangement, les autres produits majeurs d'Apple sont doté d'un nombre de cycles de charge de la batterie plus élevé. Les propriétaires d'Apple Watch, d'iPad et de MacBook peuvent tous espérer profiter d'appareils qui "conservent jusqu'à 80 % de leur capacité d'origine après 1 000 cycles de charge complets". La principale différence entre ces lignes de produits est que les iPhone se vendent dans des volumes beaucoup plus importants que les autres produits d'Apple et que des problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient jouer un rôle dans cet écart. Les plus cyniques pourraient suggérer qu'Apple a également développé une activité de maintenance très fructueuse pour ses iPhones et qu'elle pourrait facilement choisir d'utiliser de meilleures batteries. C'est ce qu'on pense.



Toutefois, selon @RGcloudS, Apple a pris la décision d'utiliser des batteries moins chères afin de compenser les coûts liés à l'intégration d'autres composants plus récents et de maintenir les prix sous contrôle tout en conservant l'expérience "Apple" inchangée. Après cet article, nous sommes certains que vous allez surveiller la santé de votre batterie avec attention.