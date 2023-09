L'iPhone 15 Pro n'existe que depuis une semaine, mais il est déjà attaqué de tous les côtés pour des questions de surchauffe. Si tous les clients ne semblent pas concernés, en revanche l'un d'entre eux a du immédiatement faire le lien avec sa mésaventure. Un utilisateur du forum Reddit a peut-être déclenché une bombe nucléaire chez Apple, une semaine après le lancement officiel des iPhone 15.

Mauvaise nouvelle de plus pour l'iPhone 15 Pro

Après les #antennagate et #bendgate, Apple s'apprête-t-elle à vivre un nouveau #batteryGate ? Cette fois, rien à voir avec le ralentissement de l'iPhone mais plutôt une excroissance anormale de la batterie qui vient déformer le châssis. Oui, la batterie d'un iPhone 15 Pro a déjà gonflé !



Les batteries qui gonflent ne sont pas nouvelles, mais elles apparaissent généralement après un certain temps de (mauvaise) utilisation. Dans le cas présent, la batterie semble avoir commencé à pousser l'écran de l'iPhone vers l'extérieur, provoquant la déformation que vous voyez ci-dessous.

Le propriétaire de l'iPhone explique qu'il n'a remarqué le gonflement que lorsqu'il a essayé d'installer une coque dessus.

J'ai pris le téléphone lundi et je ne l'ai pas remarqué. J'ai mis un étui il y a quelques jours et j'ai remarqué qu'il n'allait pas bien. J'allais commander un nouvel étui, mais j'ai réalisé que le téléphone était en fait en train de gonfler. Il fonctionne toujours pour l'instant.

Soit l'iPhone est défectueux de base, certaines sources ayant indiqué qu'il y avait pas mal de modèles ratés au lancement cette année, soit la batterie a été la conséquence d'une surchauffe prématurée. Une partie des clients a remonté des températures anormalement élevées en utilisant leurs applications habituelles.



Autant dire qu'il a rapidement contacté le service client d'Apple. Mais dans l'Apple Store où il s'est rendu, on lui a dit de rapporter l'appareil au lieu d'achat pour obtenir de l'aide. Une réponse quelque peu déroutante pour ce client désespéré, bien que nous n'ayons pas toute l'histoire (le téléphone pourrait avoir subi un quelconque dommage).



En ce qui concerne la surchauffe de l'iPhone 15 Pro, Apple affirme qu'il s'agit d'un phénomène normal et qu'il existe quelques solutions pour y remédier, notamment choisir un chargeur adapté (et souvent filaire).