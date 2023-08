La production de l'iPhone 15 déjà réduite faute d'approvisionnement

À l'approche du lancement d'un nouvel iPhone, c'est toujours le même cirque. Dans un premier temps, les analystes estiment le volume de production des nouveaux modèles d'iPhone à des records inavouables puis, au bout d'un certain temps, des rapports de dernière minute font état de problèmes de production. Enfin, juste avant la présentation des nouveaux iPhones, les analystes revoient leurs prévisions de production à la baisse, attribuant les changements à des limitations de l'offre. C'est ce qui se passe une nouvelle fois pour l'iPhone 15.

Un souci de production avant le lancement

Comme dans tous les métiers, le volume de production souhaité par Apple pour un lancement d'iPhone est souvent entravé par des contraintes. Pour l'iPhone 15, l'analyste Jeff Pu a récemment revu ses prévisions de production de l'iPhone 15 de 83 millions à 77 millions d'unités, attribuant cet ajustement à une combinaison de limitations de l'offre ayant un impact sur la production et d'inquiétudes concernant la demande.

Cette fois, une note de la banque japonaise Mizuho estime que la production de l'iPhone 15 pour l'année de 84 millions à 73 millions d'unités. Sans surprise, cette réduction est attribuée aux difficultés d'approvisionnement. Les prévisions de Mizuho concernant la production totale d'iPhone en 2023 ont également été revues à la baisse, avec 217 millions d'unités, contre 227 millions précédemment.



Voilà qui confirme qu'Apple a toujours du mal à produire en quantité suffisante. C'est probablement cela qui a fait que les livraisons de l'iPhone 15 Ultra seraient repoussés au mois d'octobre. Ce retard est dû au fait que l'iPhone 15 le plus cher intégrera un objectif périscopique pour un zoom optique amélioré, que Sony ne pourrait pas fournir à temps dans les volumes demandés par Apple.



Une contrariété qui n'éclipsera pas les nouveautés des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. On retrouvera une puce A16 sur les 15 / 15 Plus, ainsi qu'une Dynamic Island ou encore un appareil photo 48 mp, alors que les "Pro" auront droit à une puce A17, un cadre en titane, des bordures d'écran très fines ou encore un bouton d'action programmable. La dernière rumeur indique que les iPhone 15 Pro / Pro Max / Ultra ne seront disponibles qu'en noir, argent, gris titane et bleu foncé.