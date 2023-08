La production de masse des écrans d’iPhone 15 commence aujourd’hui chez Samsung Display

Comme tous les ans, les fournisseurs d’Apple commencent la production de masse des composants et écrans des nouveaux iPhone pendant la période estivale. Un récent rapport mentionne le début de la production de masse des écrans destinés aux iPhone 15 !

Apple prépare un stock d’écrans

Samsung Display, le fournisseur principal d'écrans OLED pour les iPhone, a lancé aujourd'hui la production de masse des écrans des quatre modèles de la gamme iPhone 15. La firme coréenne a reçu cette autorisation le 1er août, surpassant ainsi ses concurrents LG Display et BOE.



Les iPhone 15, dont le lancement est attendu en septembre, promet de grandes avancées, notamment des bordures d'écran plus fines pour les modèles Pro. Cependant, cette innovation a posé de sérieux défis de fabrication. LG Display, qui produit des écrans OLED pour les deux variantes de l’iPhone 15 Pro, a rencontré des difficultés pour réaliser ces cadres plus fins.

LG Display a une autorisation conditionnelle pour le modèle iPhone 15 Pro et devrait recevoir une approbation officielle pour l’iPhone 15 Pro Max dans un à deux mois. En parallèle, BOE, producteur des écrans OLED pour l’iPhone 15 standard et l’iPhone 15 Plus, attend encore l’approbation conditionnelle de la part d’Apple. Tous deux ont eu du mal à créer les découpes pour l'île dynamique, une nouveauté sur les écrans de l'iPhone 15.

Face à ces difficultés, BOE pourrait ne pas respecter son calendrier de livraisons pour le reste de l’année. Par conséquent, l'entreprise a dû confier les livraisons initiales d’OLED à Samsung, qui est désormais attendu pour augmenter ses livraisons en 2023.

Si LG Display n’a pas reçu l’autorisation pour la production de masse à temps, il se pourrait que ses pertes soient modérées en raison de complications dans la production des modules de caméra. En effet, les capteurs d’image pour la série iPhone 15 sont majoritairement fournis par Sony, et les composants pour le zoom plié de l’objectif Periscope du modèle Pro Max sont produits par LG Innotek. Or, la production de ces deux composants serait en-dessous des prévisions.

Dans ce contexte, Apple envisage de donner la priorité à la production du modèle Pro de 6,1 pouces par rapport au Pro Max de 6,7 pouces, qui subit actuellement davantage de perturbations de production. L'objectif est d’assurer une disponibilité de 50 à 60% des modèles Pro cette année.



