La production de masse des iPhone 15 est sur le point d'être lancée

Dans quelques mois, Apple annoncera et commercialisera une nouvelle génération d'iPhone, l'occasion de réaliser une masse de renouvellements chez ses clients et d'attirer toujours plus d'utilisateurs de smartphones sous Android. Pour expédier autant d'exemplaires aux États-Unis et dans le reste du monde, le géant californien doit se constituer un stock conséquent permettant de répondre à la forte demande des précommandes et des semaines qui suivront le lancement. Sans surprise, il faut pour cela commencer très tôt la production !

Foxconn is ready

Pour l'assemblage de ses iPhone 15, Apple va renouveler cette année sa confiance envers son partenaire historique : Foxconn. L'entreprise a été désignée pour la fabrication de l'ensemble de la gamme iPhone 15. Comme d'habitude, Foxconn devra suivre à la lettre les exigences qualité d'Apple, mais aussi le calendrier très précis que communique la firme de Cupertino pour que les consommateurs retrouvent une quantité suffisante d'iPhone 15 pour la sortie.



Selon une indiscrétion du Digital Product Business Group sur WeChat, Foxconn devrait lancer de manière imminente la production de masse des iPhone 15. L'assemblage est aujourd'hui 100% maîtrisé pour tous les modèles et les phases de tests avant la production de masse ont été concluantes il y a déjà un certain temps.

Pour attirer les travailleurs sur les chaînes de production pendant l'été, Foxconn Technology Group s'est engagé à augmenter les salaires et offrir de généreuses primes (environ 424 dollars) pour les personnes qui rejoignent la grande famille Foxconn pour la production des iPhone 15. Pour recevoir la prime, le partenaire d'Apple précise lors de l'embauche que celle-ci est versée au bout du 90e jour de présence, bien sûr les arrêts maladie ou les accidents de travail ralentiront le délai avant d'obtenir la prime.



À travers cette décision, Foxconn espère séduire un maximum de personnes et surtout éviter un nouveau scandale pour son usine de Zhengzhou en Chine. Pour rappel, le site avait été victime d'un mouvement de grève très violent durant le dernier trimestre de 2022. Foxconn n'avait pas payé les salaires depuis un long moment, ce qui avait poussé les employés à arrêter de travailler et créer une émeute devant l'usine.



