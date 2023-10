iPad Air 6 : quatre nouveaux modèles sur le point d’être lancés ?

Apple accorde une attention toute particulière à l’iPad Air, puisqu’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme avec un tarif attractif et qui reprend un peu le design moderne de l’iPad Pro. Face à l’engouement autour de ce modèle, Apple cherche à maintenir la « hype » chez les consommateurs en lançant régulièrement de nouveaux modèles avec des nouveautés convaincantes. Selon une récente rumeur, la sixième génération pour l’iPad Air pourrait arriver bien plus vite qu’on le pense !

Un iPad Air 2023 ou 2024 ?

En dépit du fait que 2023 pourrait, paradoxiquement, marquer la première année sans aucune mise à jour d’iPad, divers indices suggèrent le contraire. L’année dernière, l’adoption d’un design bord à bord et d’un port USB-C par les iPad a marqué une étape majeure. Et maintenant, selon une source informant 9to5Mac, un tout nouveau lancement d’iPad pourrait être en vue dans les mois à venir. Cela soulève la question : quels sont exactement les plans d’Apple pour ses iPad ?



Selon les informations disponibles, la création de quatre versions différentes d’iPad Air est en discussion. Deux de ces versions, identifiées par les codes J507 et J508, seraient probablement des mises à jour de l’iPad Air 6, conservant un design similaire tout en bénéficiant d’une mise à niveau de la puce. Parallèlement, deux autres modèles, codés J537 et J538, sont également en développement, bien que les détails concernant ces derniers demeurent un mystère.

Apple envisagerait également de développer deux versions distinctes du successeur de l'iPad Air 5, toutes deux disponibles en versions Wi-Fi et cellulaires, offrant ainsi une variété de choix aux consommateurs. D’autre part, la diversification des produits pourrait se manifester par l’offre des deux séries d’iPad Air en deux tailles différentes, émulant ainsi ce qui se fait actuellement avec la gamme iPad Pro.



Pendant ce temps, les modèles iPad mini 7 et iPad de 10,9 pouces seraient également dans les tuyaux, avec un lancement potentiel entre la fin de 2023 et le début de 2024. Et si l’on en croit les rumeurs, le Magic Keyboard pourrait également faire peau neuve, avec une refonte impliquant un design en aluminium.



Il va être intéressant de rester attentif pour les futures mises à jour sur les iPad et autres produits Apple, en gardant à l’esprit que ces informations sont à prendre avec une pincée de sel en attendant une confirmation officielle de la firme de Cupertino. On espère une annonce officielle via un Apple Event ou un communiqué de presse avant les fêtes de fin d’année !



Source