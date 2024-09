iPad Pro : 8,5 millions de modèles OLED vont être produits en 2024

L’une des prochaines évolutions de l’iPad Pro va être l’introduction de l’écran OLED, Apple travaille depuis longtemps sur le sujet pour apporter cette technologie d’affichage sur sa tablette haut de gamme. La raison est simple, l’OLED apporte de meilleures couleurs et surtout des noirs plus profonds, tout pour améliorer l’expérience utilisateur !

La production va être très importante

Apple se prépare à lancer des modèles d’iPad Pro M3 équipés d’écrans OLED dès ce mois-ci, l’entreprise a commandé 8,5 millions d’unités auprès de fournisseurs, selon un récent rapport. Cette démarche indique que l’entreprise s’attend à une forte demande pour ces nouveaux appareils. Samsung Display et LG Display ont été choisis pour produire ces écrans OLED, avec Samsung se concentrant sur les modèles d’environ 11 pouces et LG sur ceux d’environ 13 pouces. Cette répartition vise à éviter une surcharge des capacités de production. Pour 2024, les prévisions indiquent que Samsung produira 4 millions d’écrans, tandis que LG en produira 4,5 millions, ce qui sous-entend une légère préférence des consommateurs pour le modèle plus grand.

Apple cherche à améliorer la qualité d’affichage de ses iPad Pro, tout en les rendant plus fins et plus légers. La quantité commandée pourrait varier en fonction de la demande et des résultats de la production initiale, rien n’est jamais définitive, surtout quand le marché peut répondre positivement comme négativement !



Cette commande massive d’écrans OLED montre l’ambition d’Apple de renouveler sa gamme d’iPad Pro et de répondre aux attentes élevées des consommateurs en quête de technologies d’affichage avancées.



Source