Les nouveaux iPad 2024 vont se rapprocher du Mac

L'iPad est sur le point de subir une petite révolution, avec le keynote à venir ce mardi 7 mai. Après une année blanche, Apple se doit de renouveler sa gamme et de la simplifier. Pour Mark Gurman, de Bloomberg, la firme de Cupertino va pousser sa tablette toujours plus près du Mac, pour en faire un ordinateur tactile.

L'histoire de l'iPad

Lorsque Steve Jobs a présenté l'iPad en 2010, il a imaginé un avenir dans lequel les PC seraient relégués à des tâches nécessitant de lourdes charges, notamment dans la vie professionnelle, tandis que les tablettes, répondraient aux besoins quotidiens. Cette vision était étayée par la conviction que nous entrions dans une ère post-PC, en particulier après le lancement de l'iPad 2 en 2011, avec un accès plus facile que jamais à l'informatique grâce à une tablette confortable, légère et puissante.



Si Jobs avait raison, la vente des ordinateurs ayant fondu, c'est surtout l'iPhone qui est devenu le principal appareil informatique individuel. L'iPad, bien que largement diffusé, n'a pas réussi à remplacer complètement le PC, notamment en raison de ses capacités multitâches toujours loin de macOS ou de Windows.



Apple a tenté de combler ces lacunes avec l'introduction de l'iPad Pro en 2015, doté d'écrans plus grands et d'un étui-clavier amovible, suivi d'améliorations plus importantes en 2018 et 2020, notamment le Magic Keyboard doté d'un trackpad et d'un logiciel plus ergonomique amenant la gestion du curseur. Elle a également commencé à utiliser des puces communes entre Mac et iPad, une mise en avant surtout marketing, mais intelligente.



L'introduction de Stage Manager il y a deux ans était en quelque sorte l'aboutissement d'Apple, mais il a d'abord été critiqué pour son manque d'intuitivité, ce qui a incité Apple à retarder le déploiement et à procéder à des changements. En dépit de ces efforts, l'interface utilisateur de l'iPad et le système de gestion des tâches de l'entreprise sont encore loin d'être parfaits, bien qu'iPadOS 17 soit largement meilleur que ses prédécesseurs.



Alors qu'Apple continue de brouiller les frontières entre ses appareils, elle est confrontée à des décisions stratégiques : l'iPad doit-il rester un appareil hybride ou devenir véritablement un remplaçant de l'ordinateur portable ? Par peur de cannibaliser les ventes de Mac et / ou d'iPad, elle n'a pas encore franchi le pas. Mais, selon toute vraisemblance, un appareil tactile sous macOS est dans les cartons, peut-être un MacBook tactile de 20 pouces.

Les nouveaux iPad 2024

Le prochain défi d'Apple est de clarifier la position de l'iPad dans sa gamme. Pour se faire, la firme devrait aligner l'iPad Air sur le MacBook Air en termes d'options de taille d'écran, tout en propulsant l'iPad Pro avec la nouvelle puce M4 et un écran OLED. De quoi marquer la distinction entre les deux modèles, tout en étant le pendant du MacBook Pro (pour le moment limité à la puce M3).



Pour notre confrère, Apple doit proposer le meilleur iPad possible, et le meilleur Mac possible, sans compromis. C'est cela qui a grevé l'expérience sur iPad jusqu'à présent.



Lors de événement « Let Loose », nous devrions avoir la gamme d'iPad suivante :

iPad (9e génération), avec un écran de 10,2 pouces et un bouton d'accueil.

iPad (10e génération), avec un écran de 10,9 pouces et sans bouton d'accueil.

iPad mini (sixième génération), avec un écran de 8,3 pouces.

iPad Air (sixième génération) : modèles de 11 et 12,9 pouces, avec puces M2.

iPad Pro 2024 : modèles de 11 et 12,9 pouces, avec puces M4.

D'ici l'année prochaine, Apple prévoit d'achever le nettoyage de sa gamme. L'iPad de neuvième génération disparaîtra, remplacé par un modèle moins cher de 10,9 pouces, et l'iPad mini sera doté d'une puce plus rapide. Au total, Apple disposera de la gamme d'iPad la moins encombrée depuis des années.

Avec un Magic Keyboard repensé en aluminium, plus résistant et doté d'un trackpad agrandi, ainsi qu'un système d'exploitation plus performant, l'iPad se rapprochera naturellement un peu plus d'un ordinateur portable. L'intelligence artificielle serait d'ailleurs l'un des arguments, bien que certains sources évoquent des changements avec iPadOS 18 en juin prochain, et non pas dès la semaine prochaine.

Comme je l'ai déjà écrit, il est grand temps qu'Apple offre à l'iPad une expérience multitâche plus intuitive et plus utile. Si l'entreprise y parvient - en combinaison avec le nouveau matériel et l'accent mis sur l'IA - Apple pourrait une fois de plus donner à l'iPad l'impression d'être l'avenir.

Rendez-vous mardi à 16 heures sur iPhoneSoft pour découvrir les nouvelles tablettes Apple ! Le keynote devrait durer 30 minutes environ.