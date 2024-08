L'iPad Pro 2024 utilisera le meilleur écran OLED du marché

Cela fait plus d'un an que nous attendons impatiemment la prochaine génération d'iPad Pro. La tablette haut de gamme d'Apple qui a été repoussée à plusieurs reprises à cause de problèmes chez les fournisseurs va enfin être dévoilée le mois prochain dans le cadre d'un Apple Event dédié. Un nouveau rapport nous donne plus d'informations sur l'écran OLED qui équipera l'iPad Pro, Apple a apparemment choisi ce qui se fait de mieux en 2024 !

Un écran ProMotion qui promet de vous faire rêver

Apple se prépare une nouvelle fois à faire le buzz avec le lancement imminent de ses nouveaux iPad Pro, équipés pour la première fois d'écrans OLED. Selon les dernières rumeurs, ces écrans ne seraient pas seulement une nouveauté pour la gamme iPad, ils seraient également les meilleurs écrans OLED disponibles actuellement sur le marché des tablettes.



Apple a prévu d'annoncer les nouveaux iPad Pro (accompagnés de nouveaux iPad Air) au cours d'un Apple Event qui aura lieu le 7 mai à 16h (heure française). Cet événement est particulièrement attendu puisqu'il marquera une transition dans la technologie d'affichage utilisée par Apple pour ses iPad premium. Pour rappel, un écran OLED, c'est l'assurance d'avoir une meilleure luminosité, un temps de réponse plus rapide, des couleurs plus vives... Globalement, ce ne sont que des avantages !

Le rapport explique que les prochains iPad Pro OLED promettent de repousser les limites de ce que les utilisateurs peuvent attendre d'une tablette haut de gamme. Voici les engagements que devrait tenir Apple :

Technologie LTPO : cette technologie avancée permet une gestion plus efficace de la consommation d'énergie, ce qui est crucial pour maintenir l'autonomie de la batterie malgré un affichage amélioré.

: cette technologie avancée permet une gestion plus efficace de la consommation d'énergie, ce qui est crucial pour maintenir l'autonomie de la batterie malgré un affichage amélioré. Taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz : pour une fluidité et une réactivité maximales, idéales pour le dessin, les jeux et le visionnage de vidéos.

: pour une fluidité et une réactivité maximales, idéales pour le dessin, les jeux et le visionnage de vidéos. Écran plus fin et léger : grâce à une combinaison de technologies de pile tandem et de verre réduit, les nouveaux modèles seront non seulement plus performants, mais aussi plus élégants et faciles à transporter.

Cette rumeur affirme (comme les autres) qu'Apple continuera de proposer ses tablettes en deux tailles : un modèle de 12,9 pouces et un autre plus compact de 11,1 pouces. Chacun de ces modèles présentera un design plus épuré avec des bords plus petits, ce qui permettra une expérience plus immersive sans augmenter la taille globale de la tablette.



Les iPad Pro intègreront la nouvelle puce M4 d'Apple, conçue pour offrir des performances améliorées, notamment dans les domaines nécessitant une puissance de calcul élevée comme l'intelligence artificielle et le traitement graphique avancé.



Source