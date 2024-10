Les iPad Pro et iPad Air 2024 ont été repoussés plusieurs fois selon des fournisseurs d'Apple

Au cours du mois dernier, nous avons appris que la prochaine génération d'iPad Pro et d'iPad Air était repoussée à la première ou deuxième semaine du mois de mai. Ce report était annoncé comme étant lié à un problème de production des écrans OLED. Aujourd'hui, un nouveau rapport précise que ce report de dernière minute n'était pas le premier... En réalité, les problèmes avec l'écran OLED ne datent pas d'hier !

Il y a eu trois reports de lancement

Depuis plus d'un an, les clients Apple attendent avec impatience la mise à jour des gammes iPad Pro et iPad Air. Ces modèles, qui n'ont pas été renouvelés depuis un certain temps, restent néanmoins compétitifs face à la concurrence grâce à leurs caractéristiques innovantes et solides. Cependant, dans un marché où les nouveautés technologiques sont lancées à un rythme effréné, l'absence de renouvellement commence à se faire sentir.



Selon un récent rapport, l'attente n'est pas terminée, car le lancement des nouveaux iPad a été repoussé à trois reprises, glissant de mars à avril, puis finalement à mai. Cette série de retards est attribuée à des difficultés de production chez les partenaires d'Apple, notamment des complications liées aux objectifs de l'appareil photo et aux écrans OLED. Les exigences de qualité d'Apple, réputées pour être parmi les plus élevées du secteur, imposent que chaque produit qui sort de la chaîne de montage soit sans défaut, répondant à des critères extrêmement stricts. Apple veut un iPad Pro M3 sans défaut.

Ces informations qui nous viennent de DigiTimes, citent des sources au sein des fournisseurs taïwanais d'Apple. Ces derniers précisent que les retards dans la production de masse sont la raison principale des reports successifs.



Mark Gurman, de Bloomberg, a ajouté précédemment qu'Apple vise désormais un lancement début mai. Si cette échéance se confirme, les nouveaux modèles seront probablement annoncés par un communiqué de presse, suivi de leur mise en vente dans les jours ou semaines à suivre. En parallèle, Apple est en train de conclure le développement d'iPadOS 17.5 pour ces nouveaux modèles, l'entreprise s'assure que le logiciel exploite pleinement le matériel renouvelé. La mise à jour supportera notamment l'Apple Pencil 3.