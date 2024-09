Apple s'attend à vendre 9 millions d'iPad Pro OLED en 2024

L'une des nouveautés majeures de l'iPad Pro M4, c'est son écran avec la technologie d'affichage OLED. Grâce au passage du microLED à l'OLED, les utilisateurs peuvent bénéficier de noirs plus profonds ou encore de couleurs plus prononcées. Les analystes le savent, le passage à l'OLED était très attendu par les clients, à tel point que certains s'attendent à une belle performance dans les ventes des iPad Pro cette année.

Les ventes d'iPad Pro en hausses toute l'année grâce à l'OLED ?

Apple anticipe une forte demande pour ses nouveaux iPad Pro équipés d'écrans OLED en 2024, avec des prévisions d'expéditions dépassant les 9 millions d'unités. La firme de Cupertino pense avoir réussi à répondre aux attentes principales de ses clients pour la gamme iPad Pro, ce qui devrait accélérer les renouvellements d'iPad et inciter les utilisateurs de tablettes Android haut de gamme à migrer vers l'iPad Pro. N'oublions pas également qu'à la rentrée, iPadOS 18 arrive en force avec une masse de fonctionnalités et l'arrivée massive de l'intelligence artificielle pour l'édition des photos, la création des emojis...



Le lancement de l'iPad Pro M4 avec écran OLED tandem pourrait avoir d'importantes répercussions sur le marché global de l'OLED. Selon la société de recherche Omida, les expéditions mondiales de tablettes équipées d'écrans OLED pourraient atteindre 12,1 millions d'unités en 2024. Avec ses 9 millions d'unités prévues, Apple occuperait une place influente dans ce segment, ce qui confirmerait une fois de plus sa position de leader sur le marché des tablettes.

Un rapport de TrendForce du 8 mai estime qu'Apple expédiera entre 4,5 millions et 5 millions d'unités d'iPad Pro en 2024. Cette prévision, bien que plus prudente, montre la forte demande à venir pour ces appareils. Pour garantir la disponibilité de ses écrans OLED, Apple a confié la majorité de ses commandes à LG Display, qui fournira les écrans de 11 et 13 pouces. Samsung Display participera également à l'approvisionnement en soutenant la production des écrans de 11 pouces. Conscient que LG Display ne pourra pas tout gérer, Samsung a décidé de doubler ses lignes de production OLED dédiées aux iPad, passant de une à deux lignes.



En 2024, Apple prévoit une année exceptionnelle pour ses iPad Pro équipés d'écrans OLED, avec des expéditions qui pourraient dépasser les 9 millions d'unités. Grâce à une amélioration continue de ses produits et à des partenariats solides avec ses fournisseurs, Apple est bien placée pour conserver cette année sa place de leader sur le marché mondial des tablettes.



