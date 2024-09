Rumeur : Apple lancera deux nouveaux iPad Pro OLED et iPad Air en 2024

L'iPad a toujours été pris au sérieux chez Apple, l'entreprise renouvelle ses différents modèles plusieurs fois par an et l'année 2024 n'y échappera pas. Un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg apporte des précisions sur les sorties iPad qui auront lieu en 2024. Au programme, deux modèles "Air" et deux modèles "Pro" pour convenir à tous les budgets !

Les dernières informations sur les sorties iPad

Selon des sources fiables, Apple se prépare à un renouveau majeur de sa gamme d'iPad au début de 2024. Les clients peuvent s'attendre à de nouvelles versions des iPad Air et iPad Pro, chacun apportant des améliorations significatives et des fonctionnalités inédites. L'iPad Air 6 fera peau neuve avec deux tailles d'écran : un modèle standard de 10,9 pouces et un nouveau modèle plus grand de 12,9 pouces. Intéressant pour ceux qui cherchent la grandeur sans le prix élevé, le modèle de 12,9 pouces de l'iPad Air sera proposé à un coût inférieur à son homologue dans la série Pro.



Les iPad Pro de 2024 marqueront un tournant pour Apple avec l'introduction des écrans OLED, une première pour la série. Ces écrans offriront des noirs plus profonds et des couleurs plus vives, améliorant considérablement l'expérience visuelle. De plus, la version haut de gamme de l'iPad Pro intégrera la nouvelle puce M3, conçue avec une technologie de pointe de 3 nanomètres. Cette puce promet des avancées remarquables en termes de performances graphiques, plaçant l'iPad Pro à l'avant-garde de la technologie tablette.

En plus de ces nouveautés, Apple envisage de rafraîchir l'iPad mini et l'iPad économique en 2024. La gamme d'accessoires subira également une mise à jour, avec un Apple Pencil redessiné et des Magic Keyboards renouvelés, dotés d'un cadre en aluminium.



2023 a été une année sans précédent pour Apple, puisqu'aucun nouvel iPad n'a été lancé, une première pour la marque. Malgré cela, les ventes d'iPad ont généré 28,3 milliards de dollars, bien que légèrement en baisse par rapport aux 29,3 milliards de 2022.



La sortie des nouveaux modèles d'iPad Air, iPad Pro, ainsi que de leurs accessoires est prévue pour la fin mars 2024. Cette période coïncidera également avec le lancement de iOS 17.4 et iPadOS 17.4, offrant des améliorations logicielles pour accompagner le matériel. Pour couronner le tout, Apple organisera un événement spécial en mars 2024 pour dévoiler officiellement ces nouveaux produits. Reste à voir si ces rumeurs se concrétiseront, mais une chose est sûre : la communauté Apple attend avec impatience ces annonces potentielles.



Par ailleurs, on apprend aussi à travers ce rapport que de nouveaux MacBook Air M3 sont attendus vers la même période que les nouveaux iPad. On peut s'attendre à de gros changements à l'intérieur, mais un design identique à l'exérieur.



