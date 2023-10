Apple travaillerait sur un iPad Air 6 de 12,9 pouces !

Dans la dernière génération d’iPad Air, Apple ne propose qu’une taille de 10,9 pouces, ce qui est largement confortable et qui convient à la majorité des clients. Toutefois, certains consommateurs préféreraient une taille d’écran plus grande sans avoir besoin de partir sur un iPad Pro qui est bien plus coûteux. Selon une récente indiscrétion, Apple travaillerait sur une taille de 12,9 pouces en plus de la taille actuelle.

2 tailles au choix comme pour l’iPad Pro ?

Apple semble être sur le point de franchir une nouvelle étape dans l’évolution de sa gamme iPad Air. Selon des informations récentes, la société est en train de travailler sur une version agrandie de l’iPad Air, qui arborera un écran de 12,9 pouces, marquant ainsi la plus grande taille d’écran jamais sortie pour cette ligne de produits.



Contrairement à son cousin, l’iPad Pro de 12,9 pouces, ce nouveau membre de la famille iPad Air n’adoptera pas la technologie d’écran mini LED, mais se contentera plutôt d’un écran LCD. Cette technique permettra à Apple d’alléger le coût de fabrication de l’iPad Air de 12,9 pouces et donc de proposer un tarif compétitif. Les détails sur cet appareil intrigant ont été partagés par le média Digitimes, bien que ces derniers restent pour l’instant assez limités. Néanmoins, il est prévu que davantage d’informations soient révélées dans un futur proche.

L’arrivée d’un iPad Air de plus grande taille suggère une expansion de la gamme, qui jusqu’à présent, n’était disponible qu’en une seule taille. Cela semble indiquer qu’Apple pourrait emboîter le pas à la gamme iPad Pro, proposant ainsi des variantes de tailles différentes pour l’iPad Air, à l’instar des modèles de 11 et 12,9 pouces disponibles pour l’iPad Pro.



Des rumeurs précédentes avaient déjà révélées qu’Apple était potentiellement en train de travailler sur deux modèles pour la sixième génération de l’iPad Air. Bien que l’idée d’une version plus grande avait été évoquée pour compléter le modèle actuel de 10,9 pouces, le rapport de DigiTimes est le premier rapport à mentionner la taille exacte de ce futur iPad Air.



Il semble que cet iPad Air de 12,9 pouces avec la puce M2 pourrait faire son entrée sur le marché relativement tôt, on peut s’attendre à une annonce et commercialisation dans les prochains mois. La question qu’il faudra après se poser, c’est un iPad Air M2 de 12,9 pouces peut-il faire de l’ombre à un iPad Pro de la même taille ? On imagine qu’Apple va tout faire pour inciter les utilisateurs ayant le budget à se diriger vers l’iPad Pro, car c’est le modèle qui a la marge de bénéfice la plus élevée (évidemment).



