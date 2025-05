Apple travaillerait sur des boutons haptiques pour iPhone, iPad et Apple Watch

Apple continue de plancher sur ses boutons haptiques, cette technologie qui refait surface régulièrement dans les rumeurs depuis plusieurs années. Cette fois, la firme de Cupertino explorerait cette innovation pour l'ensemble de sa gamme de produits, pas seulement l'iPhone.

Le projet Bongo refait surface

Le fameux "Projet Bongo" d'Apple n'est décidément pas mort et enterré. Après avoir été évoqué pour la première fois en 2022 pour l'iPhone 15 Pro, puis reporté à plusieurs reprises, cette technologie de boutons à retour haptique semble avoir repris du service dans les laboratoires de la marque à la pomme — un prototype d'iPhone a même fait surface en ce sens. Le bouton Camera Control inauguré sur l'iPhone 16 est un premier pas, mais Apple veut aller plus loin. Selon le leaker chinois Instant Digital, Apple travaillerait désormais sur cette technologie pour l'ensemble de sa gamme, incluant l'iPad et l'Apple Watch.

Cette approche élargie n'est pas si surprenante quand on connaît la philosophie d'Apple. La firme a toujours privilégié une cohérence dans l'expérience utilisateur à travers ses différents appareils. Les boutons haptiques permettraient de réduire l'usure mécanique tout en offrant de nouvelles possibilités d'interaction, comme la distinction entre une pression légère et une pression ferme pour déclencher différentes fonctions.

Les défis techniques persistent

Si le coût de production n'est apparemment pas un frein majeur pour Apple, d'autres obstacles demeurent. Le principal problème identifié concerne les "faux contacts" — ces moments où le bouton ne répond pas de manière fiable aux sollicitations de l'utilisateur. Cette question de précision est cruciale pour maintenir la qualité d'expérience qu'attendent les utilisateurs d'Apple.

La conception actuelle intégrerait les boutons directement dans le châssis, sans rebond physique lors du clic. Cependant, Apple chercherait à reproduire au mieux la sensation d'un bouton mécanique traditionnel, un défi technique non négligeable. Cette approche rappelle les efforts déployés par la firme sur le trackpad Force Touch des MacBook, qui simule parfaitement le clic malgré l'absence de mécanisme mobile.

Même si cette technologie ne devrait pas voir le jour sur la gamme iPhone 17 (ou 26), le redémarrage du projet Bongo témoigne de la persévérance d'Apple face aux innovations jugées stratégiques. Cette rumeur récurrente illustre parfaitement la méthode Apple : prendre le temps nécessaire pour perfectionner une technologie plutôt que de la précipiter sur le marché.