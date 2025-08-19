iPad mini 7 sous iPadOS 26 : un avant-goût de l’iPhone Fold !

Avec iPadOS 26, l’iPad mini 7 actuel redéfinit l'expérience Apple pour les appareils compacts. Son écran de 8,3 pouces, propulsé par l’A17 Pro, gère un multitasking fenêtré fluide, une prouesse inattendue pour une tablette de cette taille. Cette capacité, proche de celle de l’A18 Pro des iPhone 16 Pro, ouvre la voie à une question : et si l’iPhone Fold pliable empruntait ce chemin ?

La convergence des OS

La convergence des systèmes d’exploitation Apple – iOS, iPadOS et macOS – via l’interface unifiée Liquid Glass renforce cette idée. Les icônes, réglages et boutons de gestion de fenêtres s’harmonisent, suggérant un écosystème où le logiciel s’adapte au format. L’iPad mini 7 excelle dans la gestion de plusieurs applications simultanément, avec des gestes intuitifs et un redimensionnement fluide, même sur un écran réduit. Cette performance démontre qu’un iPhone pliable, avec un écran déplié proche de 8 pouces, pourrait supporter un multitasking avancé. Comparé à l’iPhone 16 Pro Max (6,9 pouces), un iPhone Fold offrirait un espace suffisant pour un mode fenêtré ou même une expérience macOS-lite lorsqu’il est connecté à un moniteur externe, à l’image du mode Dex de Samsung.

La puissance de l’A17 Pro (apparue sur l'iPhone 15 Pro), déjà capable de gérer le fenêtrage, l’affichage externe et une gestion de fichiers avancée sur l’iPad mini 8 grâce à iPadOS 26, laisse présager qu'Apple pourrait transformer un iPhone Fold en un véritable outil polyvalent. Un tel appareil permettrait de passer d’un usage mobile à un environnement desktop, redéfinissant la productivité nomade. L’absence de clavier officiel sur l’iPad mini 7 rappelle son essence tactile, mais sa capacité à devenir un mini-Mac une fois connecté à des périphériques inspire une vision similaire pour l’iPhone Fold. Cette convergence logicielle et matérielle suggère un avenir où le choix d’un appareil Apple dépendra du format, non du système. Un iPhone pliable capable d'un véritable multitâche sur son écran ou d’offrir une interface desktop sur un moniteur externe pourrait devenir le pivot d’une nouvelle ère de mobilité, au détriment du Mac (ce qu'Apple n'a jamais voulu).



Mais l’iPad mini 7 n’est pas qu’une tablette : c’est une fenêtre sur ce que l’iPhone Fold pourrait accomplir, mariant compacité et puissance. Et la firme de Cupertino pourrait même accélérer sa tablette avec la future puce A19 Pro dans l'iPad mini 8, de quoi être encore plus proche du futur Fold.



Pour ceux que cela intéresse, l'iPad mini 7 est actuellement en promotion sur Amazon à -10 %.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.