Un déballage de l'iPad Pro M5 encore non annoncé !

Un YouTubeur russe récidive et dévoile l'iPad Pro M5 avant l'heure. Wylsacom, déjà connu pour avoir déballé le MacBook Pro M4 en 2024 avant son annonce officielle, vient de publier une vidéo d'unboxing du prochain iPad Pro équipé de la puce M5. Cette fuite survient alors qu'Apple n'a même pas encore annoncé l'existence de cette nouvelle génération de processeur.

Un design qui stagne

L'iPad Pro M5 reprend trait pour trait l'apparence de son prédécesseur. Même châssis ultra-fin, même caméra unique au dos, mêmes quatre haut-parleurs et connecteur Smart Connector : Apple n'a visiblement pas jugé nécessaire de revoir le design de sa tablette haut de gamme. Le YouTubeur souligne d'ailleurs que les anciens accessoires, comme le Magic Keyboard et l'Apple Pencil Pro, restent parfaitement compatibles avec ce nouveau modèle.

Détail surprenant, l'appareil testé ne comporte aucune inscription "iPad Pro" au dos, contrairement aux modèles actuels. Cette absence de marquage pourrait être propre aux échantillons de préproduction, ou signaler un choix esthétique similaire à celui adopté sur les nouveaux iPhone qui arborent désormais un dos plus minimaliste.

Des gains de performance mesurés

Les benchmarks Geekbench 6 réalisés dans la vidéo révèlent une progression modeste du côté processeur : environ 10% en single-core et 15% en multi-core par rapport à la puce M4. La M5 conserve une architecture à 9 cœurs (3 performance, 6 efficacité), mais bénéficie d'un cache L2 augmenté de 4 Mo à 6 Mo.

C'est la partie graphique qui enregistre la hausse la plus significative, avec un bond de 34% selon les tests Metal de Geekbench. Cette amélioration s'explique en partie par l'augmentation de la RAM : les modèles 256 Go et 512 Go passent de 8 Go à 12 Go, s'alignant ainsi sur la configuration des iPhone 17 Pro et iPhone Air. Cette mémoire supplémentaire devrait notamment profiter aux fonctionnalités d'Apple Intelligence qui nécessitent des ressources conséquentes.

L'appareil testé fonctionne sous iPadOS 26 et affiche une date de fabrication d'août 2025 dans les informations de la batterie. Apple devrait officiellement présenter cet iPad Pro M5 courant octobre, possiblement accompagné d'autres produits de sa gamme.



On s'intéresse quand même sur la chaîne logistique d'Apple qui conduit à faire apparaître des produits non annoncés en Russie plusieurs semaines à l'avance. Pourquoi cela n'arrive que sur les iPad et Mac ? Pourquoi en Russie alors qu'Apple n'est officiellement plus présente ? Cupertino, qui cultive le secret sur ses produits, peine à trouver une solution à une situation qui se répète.