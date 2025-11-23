Les raisons d'utiliser un iPad cellulaire (5G)

Lorsqu'on achète un iPad, une question revient systématiquement : faut-il craquer pour la version WiFi + Cellular ou se contenter du modèle WiFi classique ? Avec un supplément d'environ 170 euros pour la plupart des modèles selon les gammes, la différence de prix peut faire hésiter. Pourtant, cette option transforme véritablement l'expérience utilisateur et mérite qu'on s'y attarde. Voici pourquoi la version cellulaire représente un investissement malin sur le long terme.

Un investissement qui s'amortit sur la durée

Apple supporte ses iPads avec des mises à jour logicielles pendant 5 à 7 ans en moyenne après leur sortie. Certains modèles comme l'iPad Air lancé en 2013 ont même reçu des updates jusqu'en 2019, soit six années complètes. Les iPad Pro bénéficient quant à eux d'un support moyen de 8,3 ans. Cette longévité exceptionnelle change la donne dans le calcul du rapport qualité-prix : le surcoût de 150 à 200 euros pour la version cellulaire se dilue considérablement quand on utilise sa tablette pendant une décennie.​

Contrairement aux smartphones qu'on renouvelle fréquemment, un iPad traverse les années sans broncher. Sa construction en aluminium, son écran résistant et ses composants de qualité en font un appareil durable. Si vous achetez aujourd'hui un iPad Air M3, sa puce sera performante pendant de nombreuses années et compatible avec Apple Intelligence. Même si vous n'avez pas besoin de connexion cellulaire aujourd'hui, votre situation professionnelle ou personnelle peut évoluer, et cette option deviendra alors un atout précieux.​



Le moins cher étant le récent iPad 11 qui démarre à 559 euros avec option cellulaire 5G, et même à 529 € en ce moment sur Amazon avec le coupon à cocher. Ensuite, l'iPad Air M3 à 839 € normalement et même 739 € en promotion sur Amazon.

La liberté d'être connecté partout, tout le temps

La véritable force de l'iPad cellulaire réside dans sa capacité à vous offrir un accès internet permanent, sans la moindre friction. Fini le rituel de demander les codes WiFi dans les cafés, les hôtels ou chez la famille. Vous déverrouillez votre iPad et vous êtes instantanément en ligne, que ce soit pour consulter vos emails professionnels, passer un appel FaceTime ou travailler sur vos documents en mobilité.​

Cette simplicité constitue un véritable hack de productivité : éliminer les barrières d'accès à internet signifie moins de temps perdu et plus de fluidité dans votre workflow. Pour les utilisateurs qui font de l'iPad leur machine principale, comme de plus en plus de créatifs et de professionnels nomades, cette autonomie de connexion devient indispensable. Contrairement aux utilisateurs de MacBook qui dépendent systématiquement du WiFi ou du partage de connexion, les possesseurs d'iPad cellulaire profitent d'une flexibilité totale.

La sécurité représente également un argument de poids. En évitant les hotspots WiFi publics potentiellement vulnérables et surtout lents, vous protégez mieux vos données personnelles et professionnelles. Les réseaux ouverts dans les espaces publics peuvent être des portes d'entrée pour des attaques, tandis que votre connexion cellulaire chiffrée offre une protection supplémentaire.​

La 5G, une connexion souvent plus rapide que le WiFi

Tous les iPad récents intègrent la 5G, et les performances sont impressionnantes. Dans la majorité des situations, la vitesse de la connexion cellulaire surpasse celle du WiFi disponible dans les cafés, les hôtels ou même certains domiciles. Seuls les bureaux équipés en fibre très haut débit et les foyers disposant d'installations fibrées font mieux.​

Résultat : avec un iPad cellulaire, beaucoup d'utilisateurs ne prennent même plus la peine de se connecter au WiFi. La 5G offre des débits largement suffisants pour le streaming vidéo, le téléchargement de fichiers lourds ou les visioconférences professionnelles. L'iPad dispose par ailleurs d'antennes cellulaires plus performantes que l'iPhone grâce à son format plus grand, ce qui se traduit par une meilleure réception et des vitesses supérieures dans les zones à couverture moyenne.​

Les forfaits data évoluent également dans le bon sens. De nombreux opérateurs proposent désormais des données illimitées ou des forfaits très généreux, rendant obsolète la crainte de dépasser son enveloppe mensuelle. Certains permettent même d'ajouter une eSIM à votre forfait iPhone existant sans frais supplémentaires — ce qui reste rare. Si ce n'est pas le cas chez votre opérateur, les options multi-sim dédiées aux tablettes restent abordables : comptez généralement 5 euros par mois selon vos besoins.​ Autrement, il est toujours possible de prendre un forfait dédié généreux en data pour moins de 10 euros.

Le partage de connexion depuis l'iPhone n'est pas (toujours) la solution

Beaucoup pensent contourner le problème avec le partage de connexion de leur iPhone. En théorie, c'est une alternative économique. En pratique, c'est une source de frustration permanente pour plusieurs raisons techniques.​

D'abord, la fiabilité laisse à désirer. La connexion fonctionne correctement jusqu'au moment où elle cesse mystérieusement de marcher. Il faut alors désactiver le WiFi, activer le mode avion, parfois même redémarrer les deux appareils pour rétablir la liaison. Cette gymnastique devient vite épuisante au quotidien.​

Ensuite, les débits sont systématiquement inférieurs à ceux d'une connexion directe. Le partage de connexion ajoute une couche de latence et limite la bande passante, ce qui peut compromettre certaines tâches gourmandes en données. Enfin, et c'est peut-être le plus problématique, cette pratique vide la batterie de votre iPhone à vitesse grand V. Vous vous retrouvez ainsi avec deux appareils à la batterie entamée au lieu d'un seul, alors que l'iPad possède justement une capacité bien supérieure qui lui permet de tenir facilement une journée complète d'utilisation intensive.​

L'iPad cellulaire, grâce à ses antennes dimensionnées pour son châssis plus large, capte généralement mieux le réseau que l'iPhone et offre des performances supérieures. Cet avantage matériel justifie à lui seul de privilégier la connexion native plutôt que le partage.​

Un bonus pratique : transformer l'iPad en hotspot familial

Voici un usage moins connu mais diablement pratique de l'iPad cellulaire : il peut servir de point d'accès WiFi pour toute la famille en déplacement. Grâce à ses antennes performantes pour la réception cellulaire et la diffusion WiFi, l'iPad excelle dans ce rôle de relais.​

Concrètement, lors de vos voyages ou sorties, vous pouvez configurer votre iPad pour partager sa connexion avec les appareils de vos enfants ou de votre conjoint. Rangé dans un sac à dos, l'écran éteint, il consomme très peu d'énergie tout en maintenant les autres iPads ou iPhone connectés. Cette configuration évite de multiplier les forfaits data pour chaque membre de la famille, tout en offrant une solution beaucoup plus stable que le partage depuis un iPhone.​

Les forfaits eSIM facilitent la vie en voyage

L'iPad cellulaire prend en charge jusqu'à huit eSIM ou plus, ce qui révolutionne la gestion de la connectivité en voyage. Si vous vous déplacez fréquemment à l'international, vous pouvez soit utiliser les options d'itinérance de votre forfait français (gratuit dans l'Union européenne), soit souscrire à un forfait local temporaire via eSIM.​

Des services comme Saily, Ubigi ou Onoff Travell proposent des forfaits eSIM spécifiquement adaptés aux iPads, disponibles dans plus de 190 pays. Vous achetez uniquement la durée et la quantité de données dont vous avez besoin, directement depuis votre tablette, sans manipulation de carte SIM physique. Cette flexibilité transforme les déplacements professionnels et les vacances en supprimant le casse-tête de la connectivité.​ D'autant que, parfois, les opérateurs étrangers et eSIM de voyage bloquent le partage de connexion depuis l'iPhone.

Une option qui change vraiment l'expérience

Certes, Apple facture cher cette option cellulaire : entre 150 et 200 euros selon les modèles. Mais rapporté à la durée de vie de l'appareil, à la qualité de connexion, à l'autonomie gagnée et à la simplicité d'usage au quotidien, l'investissement se justifie largement. L'iPad cellulaire vous libère des contraintes du WiFi et du partage de connexion, tout en offrant des performances souvent supérieures. Pour quiconque utilise sérieusement son iPad en mobilité, au travail ou en déplacement, la version WiFi + Cellular n'est pas un luxe mais une nécessité qui transforme véritablement l'expérience utilisateur.



Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, Apple a mis en ligne une page dédiée à la connectivité cellulaire des iPad. N'oubliez les promotions du Black Friday 2025.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.