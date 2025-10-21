L'iPad pliant d'Apple prévu pour 2029 à 3 000 dollars

Le projet d'iPad pliable d'Apple prend du retard, mais il existe bel et bien comme le conforme Gurman. Développé en collaboration avec Samsung Display, cet appareil au concept ambitieux devait initialement voir le jour en 2028, mais des obstacles techniques majeurs repoussent désormais sa sortie potentielle à 2029, voire au-delà.

Un format géant aux défis techniques considérables

Apple travaille sur une tablette dotée d'un écran pliable de 18 pouces, une dimension qui la rapprocherait davantage d'un ordinateur portable que d'une tablette traditionnelle. Les ingénieurs s'attaquent à une technologie OLED complexe visant à minimiser le pli visible au centre de l'écran, une approche similaire à celle envisagée pour l'iPhone pliant prévu pour 2026 ou 2027. Cependant, les prototypes actuels, baptisés en interne J312, posent plusieurs problèmes majeurs. Leur poids atteint environ 1,6 kg, soit près de trois fois celui d'un iPad Pro classique, ce qui compromet la portabilité du produit. Lorsqu'il est fermé, l'appareil ressemble à un MacBook avec sa coque en aluminium des deux côtés, mais sans écran externe.

Un prix prohibitif qui interroge sur le positionnement

Le coût estimé de cet iPad pliable pourrait atteindre 3 000 dollars, voire grimper jusqu'à 3 900 dollars selon certaines sources, soit environ trois fois le prix d'un iPad Pro 13 pouces actuel. Ce tarif astronomique s'explique par la complexité de fabrication d'un écran pliable de cette taille. À titre de comparaison, le Huawei MateBook Fold, un appareil similaire de 18 pouces commercialisé en Chine pour environ 3 400 dollars, pèse pourtant 450 grammes de moins que les prototypes d'Apple. Cette configuration place le futur appareil dans une zone floue entre tablette haut de gamme et ordinateur portable, tant par son poids que par son prix, soulevant des questions légitimes sur son positionnement dans la gamme Apple et son attrait pour les utilisateurs.

Face à ces défis persistants, certains membres de l'équipe de développement doutent désormais que le projet aboutisse réellement. Apple a démontré par le passé sa capacité à abandonner des initiatives après des années de développement, comme l'illustrent l'arrêt du projet de voiture autonome en 2024 ou l'annulation récente d'une version allégée du Vision Pro.



Alors que l'iPad peine à retrouver ses niveaux de ventes record de 2021, malgré une reprise cette année, Apple cherche à insuffler une nouvelle dynamique à sa gamme de tablettes. Les mises à jour mineures prévues pour l'iPad Air et l'iPad d'entrée de gamme début 2026 ne suffiront probablement pas à créer l'enthousiasme escompté, d'où l'importance stratégique de ce projet pliable pour démontrer qu'Apple reste capable d'innover face à Samsung, Google, Lenovo ou Huawei qui dominent déjà le marché des appareils pliables.